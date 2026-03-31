iOS 27 ve Yeni Siri'ye Dair Detaylar Gelmeye Devam Ediyor: Yeni Siri, "Uzantılar" Özelliği ile Gelecek!

Apple'ın iOS 27 ile kullanıcılara sunacağı yenilenmiş Siri'nin tıpkı Safari gibi özel bir "Uzantılar" özelliği olacağı iddia ediliyor.

iOS 27 ile ilgili dikkat çekici iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Apple tamamen yenilenmiş bir Siri uygulamasının yanı sıra tıpkı Safari tarayıcısında olduğu gibi Siri'ye özgü "Uzantılar" özelliği üzerinde çalışıyor.

Yeni Siri uygulaması, kullanıcıların asistanla hem yazılı hem de sesli olarak iletişim kurmasını sağlayacak. Üstelik geçmiş konuşmalara erişim imkânı da sunacak. Bu yönüyle Siri; ChatGPT, Gemini ve Claude gibi popüler yapay zekâ uygulamalarına benzer bir deneyim sunacak.

"Uzantılar" özelliği nasıl çalışacak?

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise "Uzantılar" özelliği olacak. Bu özellik sayesinde sadece Apple’ın değil, üçüncü parti yapay zekâ uygulamalarının da Siri ile entegre çalışabileceği belirtiliyor. Yani kullanıcılar, farklı yapay zekâ araçlarını Siri üzerinden tek bir merkezden kullanabilecek.

Apple’ın ayrıca App Store’da bu uzantılar için özel bir bölüm açmayı planladığı ve bu kısmın bir tür “yapay zekâ pazarı” olacağı ifade ediliyor.

