Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

iOS 27 ve Yeni Siri'ye Dair Detaylar Gelmeye Devam Ediyor: Yeni Siri, "Uzantılar" Özelliği ile Gelecek!

Apple'ın iOS 27 ile kullanıcılara sunacağı yenilenmiş Siri'nin tıpkı Safari gibi özel bir "Uzantılar" özelliği olacağı iddia ediliyor.

Barış Bulut / Editor

iOS 27 ile ilgili dikkat çekici iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Apple tamamen yenilenmiş bir Siri uygulamasının yanı sıra tıpkı Safari tarayıcısında olduğu gibi Siri'ye özgü "Uzantılar" özelliği üzerinde çalışıyor.

Yeni Siri uygulaması, kullanıcıların asistanla hem yazılı hem de sesli olarak iletişim kurmasını sağlayacak. Üstelik geçmiş konuşmalara erişim imkânı da sunacak. Bu yönüyle Siri; ChatGPT, Gemini ve Claude gibi popüler yapay zekâ uygulamalarına benzer bir deneyim sunacak.

İçerikten Görseller

"Uzantılar" özelliği nasıl çalışacak?

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise "Uzantılar" özelliği olacak. Bu özellik sayesinde sadece Apple’ın değil, üçüncü parti yapay zekâ uygulamalarının da Siri ile entegre çalışabileceği belirtiliyor. Yani kullanıcılar, farklı yapay zekâ araçlarını Siri üzerinden tek bir merkezden kullanabilecek.

Apple’ın ayrıca App Store’da bu uzantılar için özel bir bölüm açmayı planladığı ve bu kısmın bir tür “yapay zekâ pazarı” olacağı ifade ediliyor.

Peki siz yeni Siri için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com