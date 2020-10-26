Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Alman otomotiv devi Volkswagen'in en çok satan SUV modellerinden birisi olan Tiguan, makyajlanmış yeni versiyonuyla satışa sunuldu. Aracın sahip olduğu özellikleri ve fiyat listesini derleyerek sizlerle paylaştık.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, son zamanlarda araçlarında büyük değişiklikler yapmaya başladı ve markanın en çok satılan SUV modeli Tiguan da bu değişiklikten nasibini aldı. Yeni bir makyaj operasyonu geçiren Tiguan, 2020 için Volkswagen’in diğer model araçlarıyla uyumlu bir görünüme sahip oldu.

Yenilenmiş hali 2020 yılının Temmuz ayında karşımıza çıkan Tiguan, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de de nihayet satışa sunuldu. Biz de Volkswagen Tiguan tasarımını, sahip olduğu donanımlarını ve fiyat listesine bir göz atmak istedik.

Tasarım

Dış tasarım

Volkswagen Tiguan tamamen yenilenmese de araca yapılan makyajların hem dış hem de iç tasarımda büyük farklılıklar yarattığını söyleyebiliriz. Arabaya ilk bakışta 2020 model Golf model araçta tanıştığımız geniş ızgara tasarımının Tiguan’da da kullanıldığını görüyoruz.

Aracın far grubunda ızgaranın bitişinden tamponun üst kısmına kadar uzanan farlar kullanılmış ve bu da araca, Tiguan’ın bir üst modeli olan Touareg görünümü kazandırmış. 3 farklı donanım paketi bulunan Tiguan; Elegance ve R-Line paketlerinde yol koşullarına göre kendini ayarlayabilen IQ Light Matrix LED farlara sahip.

Araçta yapılan en bariz değişikliklerden birisi de ön kaput. Önceki serilerinde tampona kadar düz inen ön kaput, yine aynı Touareg’de olduğu gibi küt çizgilere sahip ve bu da aracın kaslı bir görünüm kazanmasına yol açıyor. Yeni Tiguan’da Volkswagen’in 2 boyutlu logosu da ilk kez kullanılmış.

Volkswagen Tiguan’da Derin Siyah, Günbatımı Mavisi, Kızıl Kahve, Refleks Gümüş, Yunus Grisi, Saf Beyaz, Uranüs Grisi, Oryx Beyazı ve Aytaşı Grisi olmak üzere toplamda 9 farklı renk seçeneği bulunuyor. Araçtaki jant opsiyonları ise 17 inçten 21 inçe kadar farklılık gösteriyor.

İç tasarım

Volkswagen Tiguan her zaman sürücü ve yolcu konforu konusunda sınıfının en iddialı araçlarından birisi oldu. Çoğu SUV modellerde yolcu konforu arka planda kalınsa da Tiguan, hem arkaya hem de yan koltuğa binen yolcuları göz ardı etmekten kaçınmış.

Kokpit kısmında kullanılan ambiyans aydınlatma, aracın arka kısmına doğru uzanıyor ve arka koltuktaki yolcular, şaft tünelinin üzerinde bulunan kumanda sayesinde klimayı kendi istediği gibi ayarlayabiliyorlar. Arka koltuklarla ön koltuklar arasında kalan diz mesafesi ise uzun boylu insanları bile rahat ettirecek türden.

Aracın içerisinde kullanılan malzemelerin bölgesel olarak farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Ön kısımda yumuşak plastik kullanılsa da arkaya doğru geçtikçe daha sert bir malzeme tercih edildiği belirtiliyor. Son olarak Volkswagen Tiguan, bagaj konusunda da iddiasını sürdürerek kullanıcıya tam 615 litre bagaj hacmi sunuyor.

Teknolojik donanım

Active Info Display

Elegance ve R-Line paketlerinde markanın Active Info Display adını verdiği 10,25 inç boyutunda tamamen dijital bir gösterge paneli bulunuyor. Bu gösterge paneli, sürüş ile alakalı önemli bilgileri sürücüye net bir şekilde yansıtıyor. Gösterge panelininin aydınlatmaları, multimedya ekranı üzerinden kişiselleştirilebiliyor.

Composition Media Bilgi ve Eğlence Sistemi

Tiguan, “Gesture Control” teknolojisine sahip 8 inç büyüklüğünde Türkçe destekli bir multimedya ekranına sahip. Gesture Control, yakın mesafede parmak hareketi algılama teknolojisine ad veriliyor ve bu teknoloji sayesinde el hareketlerinizle ekrana dokunmadan menüler arası geçiş sağlayabiliyorsunuz.

App Connect

Volkswagen Tiguan, App Connect adını verdiği mobil bağlantı arayüzüne sahip. Bu özellik, Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink arabirimlerini destekliyor ve telefonunuzu güvenli ve rahat bir şekilde aracınızla eşleştirmenize olanak sağlıyor.

Elektronik bagaj kapağı

Volkswagen Tiguan herkesin ilgisini çeken ve araçlarda sıklıkla aranan bir özellik olan elektronik bagaj kapağına sahip. Bu özellik sayesinde elleriniz dolu bir şekilde bagaja yaklaştığınız zaman ayağınızı aracın altına gösterebilir ve kapağın açılmasını sağlayabilirsiniz.

Climatronic

Volkswagen Tiguan’ın klima konusunda da zengin bir donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. “Touch Slider” teknolojisiyle çalışan bu klima, aracın hem ön hem de arka bölgesinde dokunmatik bir kumandaya sahip ve birbirinden bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

Klima sadece sıcaklığı ayarlamakla kalmıyor aynı zamanda gürültüsünü sürüş hızına göre ayarlıyor ve ön cam silecekleri çalıştırıldığında ya da vites geri konuma getirildiğinde de otomatik olarak iç hava sirkülasyon moduna geçerek kirli havayı araç içerisinden uzak tutuyor.

Güvenlik

Adaptif hız sabitleyici

Artık her arabada karşımıza çıkan adaptiz hız sabitleyici, kendi belirlediğiniz hızı aşmanıza engel oluyor ve öndeki araçla olan mesafenizi korumanızı sağlıyor. Adaptif hız sabitleyici aynı zamanda şehir içerisinde de işe yarıyor. Araç trafikte tamamen durduğu zaman öndeki aracın hareket ettiğini algılarsa motor otomatik olarak tekrar çalışıyor.

Ön bölge asistanı

Volkswagen Tiguan, “Front Assist” adını verdiği kaza önleyici ön bölge asistanına sahip. Bu özellik sayesinde Tiguan önde yaya veya araçları algılayarak sürücüyü sesli bir şekilde uyarıyor. Sürücü zamanında tepki vermediği takdirde ise ani fren yaparak kaza riskini minimuma indirmeye çalışıyor.

Şerit değiştirme asistanı

Markanın “Side Assist” adını verdiği şerit değiştirme asistanı, sürücünün kör noktalardan tamamen kurtulması için tasarlanmış. Tiguan’ın arka tarafında bulunan uzun menzilli radar sensörleri, araç şerit değiştirirken arkadan hızlı bir aracın gelip gelmediğini algılıyor ve kör notkada bir araç tespit ederse sürücüyü sesli bir şekilde uyarıyor.

Araç geri vitesteyken de aktif olan bu özellik, yapılan uyarıların yeterli olmadığını anladığı zamanlarda kontrolü sürücüden devralıyor ve araca fren gücü uygulamaya başlıyor.

Volkswagen Tiguan performansı, motorları ve yakıt tüketimi

Volkswagen Tiguan, her ikiside otomatik DSG şanzımana sahip olan benzin ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Dilerseniz her iki motorun da sahip olduğu özellikleri daha yakından inceleyelim.

1,5 TSI ACT DSG (Benzinli)

Beygir: 150

Maksimum hız km/sa: 202

Ortalama (lt/100 km): 5,6

Şehir içi (lt/100 km): 6,4 - 6,5

Şehir dışı (lt/100 km): 5,1 - 5,2

2,0 TDI SCR (Dizel)

Beygir: 192

Maksimum hız km/sa: 202

Ortalama (lt/100 km): 4,8

Şehir içi (lt/100 km): 5,6

Şehir dışı (lt/100 km): 4,3

Volkswagen Tiguan fiyat listesi:

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life 435.000,00 ₺

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 486.300,00 ₺

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 518.400,00 ₺

Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance 724.700,00 ₺

Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line 775.200,00 ₺

Volkswagen Tiguan model SUV’nin sahip olduğu özellikler ve fiyat listesi bu şekilde. Açıkçası en düşük donanım paketi ve 4x4 paketi arasında yaklaşık 300.000 ₺ fark oynamasını biraz şaşırtıcı bulduk.

Sınıfının en iyisi olduğunu iddia eden Tiguan’ın rakipleri ise Peugot 3008, Citroen C5 Aircross, Hyundai Tucson ve Honda CRV gibi araçlar. Makyaj görmüş Volkswagen Tiguan hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce de sınıfının en iyisi ünvanını almayı hak ediyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.