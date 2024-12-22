Türk geliştirici Tolga Ay, "Meatshot" ismi verilen bir oyun geliştirdi. Yakında çıkacak yapımdan video paylaşıldı. Matrix, Prototype ve Max Payne benzeri havası olması dikkat çekti.

Oyun sektörü büyürken ülkemizden de bu alanda başarılı hamleler görüyorduk. Birçok şirket kendini göstermeye başlamıştı. Buna ek olarak tabii ki bağımsız geliştiricilerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Çok yakında da bu geliştiricilerden birinin oyununu göreceğiz.

Tolga Ay isimli Türk geliştirici, “Meatshot” ismi verilen bir aksiyon ve nişancı türlerinde oyununu bizlerle buluşturmayı planlıyor. Oyundan paylaşılan görüntülerin de heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Gayet eğlenceli bir yapım olacak gibi.

Prototype, Max Payne ve Matrix karışımı bir oyun olacak

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Oyun için yayımlanan görüntülerden oynanışa kısa da olsa bir bakış atabiliyoruz. Hızlı bir oynanış deneyimi sunacağını görmek mümkün. Ayrıca en çok dikkat çeken kısımlarından Prototype 2, Matrix ve Max Payne karışımı bir yapıma benzemesi.

Steam üzerinden oyunun konusuyla ilgili şu açıklama yapılmış: “MEATSHOT, dijital bir dünyada durdurulamaz bir canavarı oynadığınız aksiyon dolu bir nişancı oyunudur. Duvarlarda koşun, mermilerden kaçının ve yavaş çekimde akrobatik silahlı çatışmalara girin. Keskin nişancılığınızla elit askerleri yok ederken ortalığı kana bulayın.”

Meatshot’ın çıkış tarihi henüz belli değil. Sadece “çok yakında” geleceği belirtilmiş. Oyunu şu anda Steam’den istek listesine ekleyebiliyorsunuz. Sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Meatshot'tan daha fazla görüntü içeren başka bir video: