Bu YouTuber, Koşu Bandı ile Death Stranding Oynadı

Bir YouTuber, PS4'te Death Stranding oynamak için kontrol cihazı olarak koşu bandı ve Dualshock 4 kullandı. Oyundaki yürüme ve koşma eylemlerini koşu bandı ile yapan YouTuber, Dualshock 4 uyumlu bir kontrol cihazı ortaya çıkardı.

Death Stranding devasa bir haritaya sahip ve oyuncular, oyundaki zamanın çoğunu yürümek ya da koşmakla harcıyor. Hatta bu yüzden oyun için yürüme simülasyonu diyenler de var. Bu fikirden yola çıkan bir YouTuber, Death Stranding'i oynamak için PlayStation 4'e bir koşu bandı bağladı. YouTuber, koşu bandıyla oyunu oynadığı görüntülerin yer aldığı 15 dakikalık bir video paylaştı.

Allen Pan adlı YouTuber, Death Stranding'i olması gerektiği gibi oynamak için yeni nesil bir kontrol cihazı tasarlamak istedi. YouTuber, fikrini gerçekleştirmek için sokakta kırık bir koşu bandı buldu ve koşu bandını DualShock 4 ile uyumlu hale getirdi. Pan, koşu bandında koşmaya başladığında, Sam de oyunda koşmaya başlıyor. Ayrıca koşu bandına bağlı bir Dualshock kullanıyor ve koşarken dengesini kaybetmemek için bir sırt çantası takıyor.

YouTuber, koşu bandını kurmasının ardından videonun ikinci yarısında oyunu oynamaya başlıyor. Pan, arkadaşı ile birlikte sırayla oyunun ilk görevlerinden birini oynuyor. İlk oyuncu, yaklaşık dört dakika içinde zorlanmaya başlayınca ikinci oyuncu ile yer değiştiriyor. Sonuç olarak ilk paketlerini başarıyla teslim etmeyi başaran ikili; Sam, ilk BT grubuyla karşılaştığında oyunun tamamen koşu bandında oynanamayacağını fark ediyorlar.

Pan'ın icadı, oyunu oynamak için kesinlikle yorucu bir yöntem, ancak izlemesi eğlenceli. Death Stranding'in yönetmeni Hideo Kojima ve oyunun yıldızı Norman Reedus da öyle düşünüyor olacaklar ki, Pan'ın kontrol cihazı ile ilgili bir haberi retweet'lediler.

Koşu Bandı İle Death Stranding Oynamak