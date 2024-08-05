Çoğumuzun Bilmediği Ancak Yurt Dışında İmza Attıkları Büyük İşlerle Öne Çıkan 4 Türk Şirketi

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Ülkemizde faaliyet gösteren büyük şirketlerimizin birçoğunu tanıyoruz. Peki ya yurt dışında kurulmuş olan şirketlerimizi? Bu içerikte, yurt dışında kurulu en büyük Türk şirketlerinden bahsedeceğiz.

Ülkemizi yurt dışındaki ticaret arenasında gururla temsil eden birçok yerli şirketimiz var! Yurt dışında kurulu olan bu büyük Türk şirketleri, faaliyet gösterdikleri ülkelerde önemli yatırımlara ve projelere imza atmasına ek olarak, farklı sektörlerde öncü konumda da bulunuyor.

Dünya genelinde farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren merkezleri yurt dışında olan bazı Türk şirketleri, ülkeler arası ticaret ve iş birliğinde önemli bir rol üstlenerek başarılarıyla bizleri gururlandırmayı başarıyor.

Bu şirketlerden ilki Pladis!

Pladis

Yıldız Holding’in bir iştiraki olan Pladis, dünyanın önde gelen atıştırmalık şirketlerinden biri.

Genel merkezi Londra, İngiltere'de bulunan Pladis, McVitie's, Godiva ve Ülker gibi markaları bünyesinde barındırıyor.

Şirket, çikolata, bisküvi, şekerleme ve kek gibi ürünlerin üretim ve dağıtımını başarıyla yapıyor.

Öyle ki, 2023 yılında BBM tarafından yapılan habere göre, Pladis'in yıllık cirosu yaklaşık 32 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor.

Kanada merkezli Sunrise Food International ise Tiryaki Agro’nun iştiraki!

Sunrise Food International

Sunrise Food International, organik ve konvansiyonel tahıl ve bakliyat ürünlerinin ihracatını yapan bir tarım şirketi.

5 kıtada, 80 ülkede faaliyet gösteren Tiryaki Agro Gıda’nın azınlık hisselerinin Katar ortaklığında olduğunu da belirtelim.

Ekonomist’in haberinde, Kanada merkezli Sunrise Food International’ın Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere ticaret hacmi konusunda dünya liderliğini elinde tutuğu ve Kuzey Amerika’daki pazar payını %50’lere kadar çıkardığı belirtiliyor.

Hollanda merkezli Bleckmann de Netlog Lojistik’in bir iştiraki.

Bleckmann

Genel merkezi Hollanda'da bulunan Bleckmann, Avrupa ve ABD'de geniş bir ağa sahip olan bir lojistik şirketi.

Şirket, özellikle e-ticaret lojistiği, depolama ve dağıtım hizmetleriyle öne çıktığı bilinen bu şirket bir Türk şirketi olan Netlog Lojistik’e ait.

Hollanda merkezli Credit Europe Bank ise Özyeğin Grubu’na ait bir banka.

1994 yılında kurulmuş olan Hollanda merkezli Credit Europe Bank, Fibabanka’nın da sahibi olan Hüsnü Özyeğin’e ait.

7 ülkede 1000’den fazla çalışan ve 900.000’den fazla müşteriye sahip olduğu biliniyor.

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