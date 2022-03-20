Karadeniz Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolunun düzenlediği 12. Kariyer Gelişim Günleri, fark katmaya geliyor.

Karadeniz bölgesinin en büyük öğrenci etkinliği olan ve bu yıl 12.si düzenlenecek olan KTÜ Kariyer Gelişim Günler, 22-23 Mart tarihlerinde başlıyor.

Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, pek çok üst düzey yöneticiyi öğrenciler ile buluşturmayı hedefliyor.

12. Kariyer Gelişim Günleri’nde kimler var?

Toplam 2 gün sürecek olan 12. Kariyer Gelişim Günleri, PayTR, LC Waikiki, Türk Telekom gibi dev şirketlerin üst düzey yöneticilerini ağırlayacak. Etkinlik, öğrencilerin edindikleri kazanımlarla kariyerlerine yön vermesine yardımcı olmayı da amaçlıyor.

Kariyer Gelişim Günleri’nde yer alacak katılımcıların listesi şu şekilde:

22 Mart 2022 Salı

10:00 : Murat KAYA – Mondelez International

11:15 : Onur YILMAZ – Level Up

12:45 : Mahmut ŞENALTUN – Renault Group

14:00 : Tarık TOMBUL – PayTr

15:15 : Baran BALKAŞ – Anadolu Efes

23 Mart 2022 Çarşamba

10:00 : Burhan ELİAÇIK – TÖDEB

11:15 : Aycan ALCAN, Fatih YAVUZER, Gülcan GENÇ – LC Waikiki

12:45 : Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH – Vakıfbank

14:00 : Bünyamin DÜLGER – TEOL Dil Okulları

15:15 : Metin UZUN – Türk Telekom

Eğer sizde ücretsiz ve sertifikalı Kariyer Gelişim Günleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz