Karadeniz bölgesinin en büyük öğrenci etkinliği olan ve bu yıl 12.si düzenlenecek olan KTÜ Kariyer Gelişim Günler, 22-23 Mart tarihlerinde başlıyor.
Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, pek çok üst düzey yöneticiyi öğrenciler ile buluşturmayı hedefliyor.
12. Kariyer Gelişim Günleri’nde kimler var?
Toplam 2 gün sürecek olan 12. Kariyer Gelişim Günleri, PayTR, LC Waikiki, Türk Telekom gibi dev şirketlerin üst düzey yöneticilerini ağırlayacak. Etkinlik, öğrencilerin edindikleri kazanımlarla kariyerlerine yön vermesine yardımcı olmayı da amaçlıyor.
Kariyer Gelişim Günleri’nde yer alacak katılımcıların listesi şu şekilde:
22 Mart 2022 Salı
- 10:00 : Murat KAYA – Mondelez International
- 11:15 : Onur YILMAZ – Level Up
- 12:45 : Mahmut ŞENALTUN – Renault Group
- 14:00 : Tarık TOMBUL – PayTr
- 15:15 : Baran BALKAŞ – Anadolu Efes
23 Mart 2022 Çarşamba
- 10:00 : Burhan ELİAÇIK – TÖDEB
- 11:15 : Aycan ALCAN, Fatih YAVUZER, Gülcan GENÇ – LC Waikiki
- 12:45 : Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH – Vakıfbank
- 14:00 : Bünyamin DÜLGER – TEOL Dil Okulları
- 15:15 : Metin UZUN – Türk Telekom
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