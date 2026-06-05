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[5-7 Haziran] Toplam Değeri 2.250 TL'den Fazla 10 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

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Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

[5-7 Haziran] Toplam Değeri 2.250 TL'den Fazla 10 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 5-7 Haziran 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 2.250 TL’yi aşan 10 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

İçerikten Görseller

[5-7 Haziran] Toplam Değeri 2.250 TL'den Fazla 10 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz
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Xbox Free Play Days

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

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Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Little Rocket Lab 500 TL
Spirittea 56,25 TL
Soccer Story 56,25 TL
Descenders Next 725 TL
Let's Build a Zoo 56,25 TL
Hypnospace Outlaw 56,25 TL
Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer 47,50 TL
Nowhere Prophet 71,25 TL
Family Man 56,25 TL
Descenders 625 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

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