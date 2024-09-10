Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Amerika’da birçok büyük şehre düzenli uçuşlar gerçekleştiriyor. Fakat bu durumun aksine ABD merkezli büyük hava yolu şirketlerinden hiçbiri İstanbul’a doğrudan uçuş düzenlemiyor.

Bu durumun sebebi son günlerde birçok insan tarafından merak konusu oldu.

ABD hava yolu şirketlerinin, İstanbul’a uçmaması sebepsiz değil.

Son yıllarda genişleme planları olan United, American ve Delta Air Lines’ın stratejik hamleleri göz önüne alındığında İstanbul’a uçmamaları oldukça garip.

Bu stratejilerine göre aslında daha fazla uçuş gerçekleştirmeleri gerekirken böyle bir küçülmeye gitmelerinin ardındaki sebep pek çok kişiyi merakta bırakıyor. Daha önce ABD’nin hava yolu şirketlerinin İstanbul'a düzenli uçuşları vardı. United Airlines, Newark’tan İstanbul’a seferler düzenlerken 2013’ün sonlarına doğru bu seferler durduruldu.

Delta Air Lines da benzer şekilde 2016’da Atlanta’dan İstanbul’a uçuşlarını iptal etti. Bu iptalin arkasında, ülkemizde yaşanan darbe girişimi ve artan güvenlik endişeleri yatıyordu. Bu dönemde ABD hükûmeti, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları getirmiş ve kısa süreli bir uçuş yasağı uygulamıştı. Ancak çok sürmeden bu yasak kaldırıldı.

Türk Hava Yolları, bu dönemde büyük bir pazar payı elde etti.

THY, İstanbul’dan Amerika’ya olan seferleri artırarak ABD şirketlerinin İstanbul’a dönmesini zorlaştıran bir güç merkezi hâline geldi. Özellikle Star Alliance üyesi olan Türk Hava Yolları, United Airlines gibi stratejik ortaklıklarıyla pazarın önemli oyuncularından biri oldu. Bu da aslında ABD hava yolu şirketlerinin pek hoşuna gitmedi.

United Airlines’ın Türk Hava Yolları ile olan iş birliği, ABD merkezli hava yolu şirketinin İstanbul uçuşlarını yeniden başlatma arayışında olmamasını açıklıyor. Türk Hava Yolları’nın, Star Alliance içindeki güçlü varlığı, United’ın bu pazara müdahil olmasını gereksiz kılmakta.

American Airlines ve Delta Air Lines, Türk Hava Yolları ile doğrudan bir ortaklık ilişkisi içinde olmasalar da İstanbul’a uçuş düzenlememeleri başka sebeplerle ilgili.

Türk Hava Yolları, Atlanta, Dallas, New York, Washington DC ve Boston gibi şehirlerde güçlü bir varlık gösterdiği için, bu bölgelerdeki havalimanlarında yoğun bir rekabet ortamı yaratıyor. Delta’nın ve American’ın da bu pazar segmentinde yer alması, yüksek maliyetler ve düşük kâr marjları gibi zorlukları oluşturabilir.

Anlayacağımız o ki, Türk Hava Yolları’nın pazar gücü ve mevcut hava yolu ağları, ABD merkezli hava yolu şirketlerinin İstanbul’a yeniden uçuş düzenlemesini engelleyen önemli bir etken gibi görünüyor.

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