Amazon'a Çalışanların Korunması Konusunda ABD'den Soruşturma

ABD Hükümeti, geçtiğimiz aylarda yaşanan bir kasırga sonucu Amazon deposunda hayatını kaybeden 6 işçiyi örnek göstererek e-ticaret devi Amazon'a çalışanların acil durumlarda korunması konusunda soruşturma başlattı. Yetkililer, dev şirketin yaşanan olayda işi bırakmak isteyen çalışanları 'kovmakla' tehdit ettiğini kaydetti.

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Jeff Bezos’un kuruculuğunu üstlendiği Amazon, 1 trilyon dolardan fazla değeriyle dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Ancak gelen haberler, yüksek seviyede iş gücüne sahip olan dev şirketin olumsuz hava koşullarında çalışanlarına yönelik uygun politikalar uygulamıyor olabileceğini gösteriyor.

The Verge’e göre Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin ana soruşturma komitesi olan Gözetim ve Reform Komitesi, Amazon’un olumsuz hava koşullarında işçilerine uyguladığı politikalar hakkında bir soruşturma başlattı. Komite, bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl yaşanan bir kasırga sırasında Illinois eyaletinde hayatını kaybeden altı işçiye odaklanılacağını ifade etti.

Acil duruma rağmen işçiler çalışmaya zorlandı

Öncelikle komitenin odaklandığı olaydan bahsedelim. 2021 yılının Aralık ayında ABD’nin Illinois eyaletini de vuran bir kasırga, Edwardsville ilçesindeki bir Amazon deposunda 6 işçinin ölümüne yol açmıştı. Bu da Amazon’un bu tarz acil durumlarda işçilerini korumaya yönelik politikalarının yetersiz olabileceği gibi iddiaları gündeme taşımıştı.

Gözetim ve Reform Komitesi’nden yetkililer, şirket CEO’su Andy Jassy’e perşembe günü bir mektup göndererek Amazon’un gerekli belge ve kayıtları paylaşmasını istedi. Ayrıca mektupta, Amazon’un kasırga sırasında çalışmayı bırakmak isteyen çalışanları kovmakla tehdit ettiği, kasırga için acil durum uyarısı bulunmasına rağmen gerekenleri yapmadığı gibi ifadelere de yer verildi.

Gelen haberlere göre yetkililer, dev şirketten Edwardsville’de yaşanan olay, şirketin acil durum hazırlıkları, çalışanların korunması gibi konularda kapsamlı bilgi ve belge talep ediyor. Ayrıca Amazon’un 14 Nisan’a kadar dönüş yapmasının gerektiği, Amazon depolarında acil durumlarda depo çalışanlarının zorla çalıştırılması gibi diğer benzer olayların da komite tarafından dile getirildiği açıklamalar arasında yer alıyor.

Amazon konu hakkında detaylı bir yorum yapmadı. Ancak bir sözcü, The New York Times’a verdiği kısa bir demeçte, “Kasırgadan etkilenenlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine yönelik desteklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu mektuba da uygun bir zamanda yanıt vereceğiz” ifadelerine yer verdi