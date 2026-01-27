Tümü Webekno
Android 17'nin İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı: Yepyeni Bulanıklık Efekti, Gelişmiş Ekran Kaydı ve Dahası...

Android kullanıcılarının merakla beklediği Android 17'ye dair ilk somut detaylar gelmeye başladı. Peki yeni arayüz tasarımı nasıl görünecek?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz hafta gelen yeni detaylarla birlikte bu hafta da Android 17’ye ait sızıntılar hız kesmeden devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni ekran görüntüleri, Google’ın mobil işletim sisteminde hem görsel hem de işlevsel anlamda önemli değişikliklere gittiğini gözler önüne sermiş durumda.

Sistem arayüzünde artık bulanıklılık hâkim

Android 17’nin en çarpıcı yeniliklerinden biri,sistem arayüzüne eklenen yeni bulanıklık efekti. Özellikle ses kontrol çubuğunda, klasik düz açık/koyu arka planın yerini yarı saydam ve duvar kâğıdını gösteren modern bir tasarım alıyor.

Dinamik renk desteğiyle uyumlu olan bu yapı, arayüze daha akıcı ve premium bir hava katıyor. Güç menüsü de artık arka planı belirgin şekilde bulanıklaştırarak daha şık bir görünüm sunuyor.

Ekran kaydı baştan aşağı yenilendi

Android 17’de ekran kaydı deneyimi de elden geçirilmiş durumda. Kayıt başlatıldığında artık daha hafif, “yüzen hap” şeklinde bir kontrol arayüzü karşımıza çıkıyor. Tüm ekran kaydı seçildiğinde cihaz sesi, mikrofon sesi ve dokunuşları gösterme gibi seçenekler sunuluyor.

Kayıt sırasında ekrana çizim yapabilmek, ayarlara hızlıca erişmek ve kayıt sonrasında önizleme ile düzenleme seçenekleri de dikkat çeken detaylar arasında.

Uygulama kilidi ve genişleyen bubble

Sızıntılarda görülen bir diğer yenilik ise “Uygulamayı kilitle” seçeneği. Bir uygulamaya uzun basıldığında çıkan bu özellik henüz tam anlamıyla aktif olmasa da Android’in güvenlik tarafında yeni adımlar atacağının sinyalini veriyor.

Ayrıca “bubble” özelliğinin artık sadece mesajlaşma uygulamalarıyla sınırlı kalmayabileceği de ortaya çıkan detaylar arasında.

Peki sizin Android 17'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

