Apple, Tarihinde İlk Defa Apple News Reklamları Satıyor

Apple, şirket içi reklam yönetim çalışmalarının bir parçası olarak tarihinde ilk kez Apple News reklamları satmaya başladı.

Teknoloji devlerinin bedavaya ya da çok daha uygun ücretlere kullandırdıkları hizmetlerinden para kazanmak için en çok kullandıkları yöntem tartışmasız reklam satışları. Apple da kendi haber uygulaması olan Apple News için reklamları kendi satmaya başladı.

Konuya yakın olan kaynakların açıklamalarına dayandırılan haberlere göre Cupertinolu dev, News uygulamasındaki reklamları artık kendisi satma yoluna gidecek. Firma böylelikle hem haber kaynaklarının hem de kendilerinin elde ettiği geliri arttırabileceklerini düşünüyor. Firmanın pazarlamacılara sunduğu yeni teklife göre reklamlar hem Apple News akışında hem de bireysel hikayeler olarak gösterilecek.

Doğrudan Apple'a yapılan satışlar gelirleri arttıracak

Gelecek yıldan itibaren Apple, News akışı için premium reklamları kendisi satacak. Bu reklamlar editörler tarafından oluşturulacak ve ilgili etkinliklere ya da haberlere eklenecek. Örneğin sinema ile ilgili premium reklamlar, Oscar gibi etkinlikler ile ilgili haberler arasında yer alacak. Bu modelde gelirin yüzde 70'i reklamverene kalacak ki bu da Taboola gibi üçüncü parti reklamverenlerin sağladığı orandan yüksek.

Öte yandan bu durum Taboola ya da diğer üçüncü parti reklam platformları ile olan iş birliklerinin sona ereceği anlamına gelmiyor. Satılmayan reklamlar yine bu platformlar üzerinden pazarlanacak. Görünüşe göre Apple, reklamların pazarlandığı kanalı değiştirmek değil çeşitlendirmek istiyor.

Apple, kendi uygulama mağazası olan App Store'da da kendi reklamlarını satıyor.