iPhone'ları, kutularını açmadan mağazada güncel tutacak olan Apple, Presto sisteminin mağaza testlerine başladı.

Paranızı biriktirerek uzun süre hayalini kurduğunuz, sizi birkaç yıl telefon ihtiyacından kurtarmasını umduğunuz o iPhone’u satın aldınız ve kutusundan çıkardınız. Telefonu kullanmaya başlayayım derken bir de baktınız ki telefon buna izin vermiyor. Belli ki kutusunda beklerken birkaç sistem güncellemesi alan, fakat kapalı durumda olduğundan güncelleme yapmamış olan bir modeli satın aldınız. Şimdi de dakikalarınızı güncellemenin bitmesine ayırmanız gerek.

Apple’ın yeni Presto sistemi, sizi tam da bu problemden kurtarmayı amaçlıyor. Özellikle de internet bağlantınız iyi değilse, güncellemelerin indirilmesi ve kurulması oldukça uzun sürebiliyor. Presto sistemi ise kutuyu bile açmadan iPhone’ların Apple mağazalarında güncellenebilmesini mümkün kılıyor.

Mağaza testleri başladı.

iGeneration

iGeneration’ın verdiği bilgilere göre Presto makinesi, tasarımıyla bir tost makinesine benzetiliyor. İçine aynı anda 6 iPhone yerleştirilebiiyor. Ayarlanabilir sistemi de farklı boyutlardaki modellerin tutulmasını sağlıyor. Sistem; iPhone’a güç verme, iOS sürümünü güncelleme ve gücünü geri alarak iPhone’u kapatma yeteneklerine sahip. Üstelik bunların tümünü kutuyu açmadan yapıyor.

Bilgilere göre sistemi bir Mac mini çalıştırıyor. Bir Apple çalışanı mağazadan bir iPhone’u sisteme tarattığında Presto, telefonu güncelleme sırasına ekliyor. Bunun yanı sıra sistem, hangi modelin güncel olup olmadığını da anlayabiliyor. Bir güncelleme cihazı olmanın ötesine geçen Presto, günde kaç tane iPhone satıldığını kaydedip ona göre bir sonraki güne hazırlanması gerekenlerin sayısını verebiliyor.

Ek olarak illa taratmak gerekmiyor. Presto, mağaza stoğundaki iPhone’lardan hangisinin güncel olup hangisinin olmadığını çalışanlara bildiriyor. Bir iPhone satıldığında, hemen bir sonrakinin güncellemesi gerçekleştiriliyor. Bu sayede elde her zaman hazır cihaz bulunmuş oluyor

Kutu kapalıysa telefonun güncellendiği nasıl anlaşılıyor?

iPhone’lar Presto’ya yerleştirildiğinde güncelleme gerçekleşirken beyaz bir LED ışık oluyor. Güncelleme tamamlandığında ise bu ışık yeşile dönüyor ve çalışan da güncellemenin tamamlandığını anlayıp diğer iPhone’u cihaza yerleştiriyor.

Yeni bir iOS güncellemesi paylaşıldığında Presto, stoktaki tüm modellerin güncellenmesi gerektiğini belirtiyor. Cihazın nisan ayında ABD’deki Apple mağazalarına gelmesi bekleniyor. Küresel olarak diğer konumlara ne zaman geleceği belirsiz.