Apple'ın iPhone 13 Lansmanı Nasıl İzlenebilir?

Apple, günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştireceği lansman etkinliği için YouTube'da bir hatırlatıcı oluşturdu. Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak etkinlikte, iPhone 13 ailesi tanıtılacak. Ayrıca Apple Watch Series 7, yeni bir AirPods ve yeni iPad de bugün tanıtılabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, günün ilerleyen saatlerinde bir lansman etkinliği gerçekleştirecek. Bu etkinlik, merakla beklenen iPhone 13 ailesini tüm dünyaya gösterecek. Ayrıca şirketin bu etkinlik kapsamında Watch Series 7, AirPods 3, iPad 9 veya iPad mini 6'yı da duyurabileceği söyleniyor. Tüm bunlar, etkinlik kapsamında belli olacak.

Peki Apple'ın etkinliği nasıl izlenecek? İşte bu içeriğimizde, bu sorunun cevabını sizlerle paylaşacağız. Apple hayranlarının hiçbir saniyesini kaçırmak istemeyecekleri etkinlik kaçta başlayacak ve tüketiciler, bu etkinliğe hangi kanallar üzerinden erişebilecekler?

Etkinlik başlamadan iPhone 13 hakkında tüm bildiklerimizi aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz:

Teknoloji devi, geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi iPhone 13 ailesinin tanıtımını da YouTube üzerinden yayınlayacak. Bu bağlamda, orijinal YouTube kanalında bir hatırlatıcı oluşturan şirket, etkinliğin Türkiye saati ile 20:00'de başlayacağını belirtiyor. Ayrıca, söz konusu lansman etkinliği, Apple'ın resmi internet sitesinde de yayınlanacak. Apple TV uygulamasını kullanan tüketiciler de bu etkinliğe kolaylıkla erişebilecekler.

Eğer Apple'ın saat 20:00'de başlayacak lansman etkinliğini şirketin internet sitesi üzerinden takip etmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. iPhone 13'le birlikte sürpriz ürünlerin duyurulacağı da düşünülen etkinliği YouTube üzerinden takip etmek isterseniz de içeriğimizin sonundaki video oynatıcıyı kullanabilir, ya da buradaki bağlantı ulaşabilirsiniz.

iPhone 13'ün tanıtılacağı Apple Event canlı yayını da hemen aşağıda: