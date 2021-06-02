Optimum Alışveriş Merkezi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Apple'ın fiziksel ürün mağazası Apple Store'un Türkiye'deki yeni adresi İzmir olacak. AVM, kat planında giriş katında Apple Store'un yer alacağını belirtirken, Apple'ın Türkiye ayağından resmi bir açıklama gelmedi.

Teknoloji devi Apple, ülkemizde sadece İstanbul'da bulunan 2 adet Apple Store mağazası ile hizmeti veriyordu. Şirket, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a Avrupa'nın en büyük Apple Store mağazasını açacağını dile getirmiş olsa da bu plana yeni bir Apple Store da dahil edilmiş olabilir.

Mağazaların kapanıp müşterilerin online mağazalara yönelmesi sonucunda Apple'ın yeni bir mağaza açacağı düşünülmüyordu. Tüm bu aksiliklere rağmen fiziksel mağaza yatırımlarına devam edeceğini belirten şirketin yeni adresi İzmir'de bulunan Optimum Alışveriş Merkezi olacak gibi görünüyor.

Yeni Apple Store, Optimum AVM'nin giriş katında yer alacak

Optimum AVM, Apple'ın resmi internet sitesine henüz eklenmemiş ve şirketin Türkiye ayağından da resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Bu yüzden yeni açılacak mağazasının reseller olabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım. Tabii Optimum AVM'nin internet sitesinde bulunan kat planına Apple Store'u dahil etmesi, yeni mağazanın İzmir'de olacağının ilk kanıtı olabilir.

Apple, geçtiğimiz şubat ayında İstanbul'da konumlandırılacak Avrupa'nın en büyük Apple Store'u için yeni bir iş ilanı yayınlamıştı. Bu ilanda bulunan pozisyonların arasında Mağaza Lideri, Pazar Lideri, Genius, Teknik Uzman, Müdür, Operasyon Eksperi gibi roller bulunuyordu. Eğer yeni Apple Store'un İzmir Optimum AVM'de açılacağı kesinleşirse, aynı pozisyonlara ait iş ilanlarının yayınlanması da pek uzun sürmez gibi duruyor.

Güncelleme: Optimum alışveriş merkezi, resmi internet sitesinde güncelleme yaparak İzmir Optimum AVM'de açılacak Apple mağazasının bir Apple Store değil, Gürgençler tarafından açılacak bir Apple Premium Reseller mağazası olacağını duyurdu.