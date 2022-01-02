Bir Teknoloji Şirketi 2021'in En İyi Telefonlarını Seçti

Fast Technology adlı bir teknoloji sitesi 2021’de üretilmiş en başarılı 10 telefon modelini listeledi. Birçok markanın ödüle layık görüldüğü listeyi ve telefonların öne çıkan özelliklerini derledik.

Akıllı telefon endüstrisi her geçen yıl daha da hızlanarak gelişiyor. 2021 yılının en iyilerinin seçildiği listede yüksek performans, yenilikçi tasarım, fiyat-performans oranı ve teknolojik yenilik ve en çok beklenen olmak üzere 6 kategoride 10 farklı modele ödül verildi.

Apple’dan Oppo’ya, Xiaomi’den Huawei’ye birçok akıllı telefon üreticisinin 2021 yılında piyasaya çıkardığı, çeşitli kategorilerdeki en başarılı telefon modellerine gelin birlikte bakalım.

Amiral Gemisi Performans Ödülü: Xiaomi 12 Pro

Gücünü Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1’den alan Xiaomi 12 Pro, en yüksek performansa sahip android akıllı telefon seçildi.

Amiral Gemisi Performans Ödülü: iPhone 13 Pro Max

Geçtiğimiz yılın en yüksek performansa sahip bir diğer telefonu da Apple’ın en son modeli iPhone 13 Pro oldu. iOS işletim sistemine sahip iPhone 13 Pro Max gücünü, birinci sınıf A15 Bionic işlemcisinden alıyor.

En Çok Beklenen Ödülü: Huawei P50 serisi

Huawei pek çok modeliyle teknoloji severlerin ilgisini toplamayı başarıyor. Ancak bu sene en çok beklenen ödülünü almasını sağlayan cihazı Huawei P50 serisi oldu. Qualcomm’un Snapdragon 888 SoC işlemcisini ilk kez kullanarak, üstün performansı sayesinde adından sıkça söz ettirdi.

En iyi Fiyat - Performans Ürünü Ödülü: Redmi K40

Xiaomi’nin alt markası Redmi, neredeyse tüm modelleriyle kullanıcılarına düşük fiyat yüksek performans hizmeti sunmayı başardı. Geçtiğimiz senenin fiyat-performans oranında en başarılı olan akıllı telefon modellerinde biri Redmi K40 oldu.

En iyi Fiyat - Performans Ürünü Ödülü: Motorola S30

Geçtiğimiz yılın bir diğer fiyat performans ürünü ise Motorola Edge S30 oldu. Yaklaşık 285 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan akıllı telefon, piyasadaki en ucuz Snapdragon 888 SoC işlemcili model oldu.

Teknolojik Yenilik Ödülü: Oppo Find N

Oppo,son yıllarda yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkan akıllı telefon üreticilerinden olarak dikkat çekiyor. Oppo'nun geçtiğimiz yılın teknolojik yenilik ödülünü kazanmasını sağlayan modeli ise katlanabilir akıllı telefon endüstrisinin zirvesindeki Oppo Find N oldu.

Teknolojik Yenilik Ödülü: Xiaomi Mi MIX 4

2021 yılının en yenilikçi tasarımına sahip telefonu dendiğinde hemen akla gelebilecek bir diğer marka elbette ki Xiaomi. Piyasadaki ihtiyaca özgün tasarımlarla karşılık veren Xiaomi, geçtiğimiz yılın yenilikçi tasarım ödülünü ekran altı kamera teknolojisini kullandığı Xiaomi Mi MIX 4 ile aldı.

En İyi Kamera Ödülü: Huawei P50 Pro

Optik sistemin sınırlarını zorlayan Huawei, fotoğrafların ışık ve renk ayarlarının daha sonradan değiştirilmesine olanak sağlayan XD Optics teknolojisi sayesinde Huawei P50 Pro ile en iyi kamera ödülünü aldı.

En İyi Kamera Ödülü: Xiaomi Mi 11 Ultra

Geçtiğimiz yılın en iyi kamera ödülüne sahip olan bir diğer telefonu Xiaomi Mi 11 Ultra oldu. Xiaomi ve Samsung’un ortak geliştirdiği GN2 sensörüyle donatılan model, Xiaomi’nin tarihinin ve 2021 yılının en yüksek kamera performansına sahip akıllı telefonu oldu.

En İyi Tasarım Ödülü: Honor 60 Serisi

2021 yılının en iyi tasarım ödülünü kazanan akıllı telefon, kavisli tasarımıyla üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunan Honor’un 60 serisi oldu. Sol ve sağda 81 derece, üst ve altta 52 derece bir eğime sahip bu seri, alışılmışın dışında bir estetik performans sunuyor.