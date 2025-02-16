Yeni BMW 220 Gran Coupé, 170 beygir gücünde mild hybrid motoru, iki tasarım seçeneği ve standart donanımlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni BMW 220 Gran Coupé Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni model mild hybrid-benzinli motoru ve iki farklı tasarım seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW, 220 Gran Coupé modelini Türkiye’de satışa çıkardı. İşte detaylar!

Yeni BMW 220 Gran Coupé özellikleri

BMW 220 Gran Coupé, 1.5 litre hacmindeki mild hybrid-benzinli motoru ile 170 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor. Araç 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor. Ortalama 5.2 - 5.8 litre yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş sunan model, Sport Line tasarımıyla 2.597.800 TL, M Sport tasarımıyla ise 2.826.300 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Yeni modelin standart donanımları arasında 10.25 inç dijital gösterge ekranı, 10.7 inç kontrol ekranı, adaptif LED farlar, otomatik park fonksiyonu ve geri sürüş asistanı gibi özellikler yer alıyor. Aynı zamanda sürüş güvenliğini artıran şerit değiştirme uyarısı, önden çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısını içeren sürüş asistanı da bulunuyor.

Yeni BMW 220 Gran Coupé, elektrikli ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, panoramik cam tavan ve iki bölgeli otomatik klima gibi donanımlarıyla dikkat çekiyor. Araç şubat ayı sonunda Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda satışta olacak.