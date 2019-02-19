Böceklerin fosilleşmesi nadir olur ancak fosilleştiklerinde ortaya inanılmaz görüntüler çıkıyor. Fotoğrafçı Levon Bliss, böcek fosillerinin muhteşem fotoğraflarını çekti.

Zaman zaman ağaçların yüzeyinde bulunan çam sakızı gibi maddelere yapışan böcekler, oradan kurtulamayarak ölüyor. Antik çağlarda bu kaderi yaşayan böcekler, nadiren de olsa zamanla reçine ile kaplanarak ağaçların içine gömülüyordu. Bu reçine de zamanla kehribara dönüşerek şeffaf bir hal alıyordu.

Biz de bugün yapılan kazı çalışmalarında bu kehribar kalıntılarına ulaşabiliyoruz. Londralı fotoğrafçı Levon Bliss, Litvanya’nın Baltık kıyısında bulunan ve yaşları 40-45 milyon yıl arası olarak tahmin edilen böceklerin fotoğraflarını çekti.

Levon Bliss, daha önce böcekler üstüne birkaç fotoğraf kitabı yayınladı. Aynı zamanda makrofotoğrafçılık üzerine TED konuşmaları yaptı. Bliss’in işleri kısıtlı basım baskılarla satılıyor.

Levon Bliss tarafından cilalanan fosiller, kehribar ile aynı özellikteki bir sıvıyla kaplanıyor. Böylece ışığın ortam değiştirirken kırılmasından kaynaklanan sorunlar azaltılıyor.

Fotoğrafların satış fiyatları ise 500 ila 650 sterlin arasında değişiyor.

Görüntülerdeki böceklerden birinin bir tür örümcek, birini bir tür karınca, birinin ise bir tür sinek olduğu belirtiliyor.