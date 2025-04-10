Bir geliştirici, eski iPhone'lara özel geliştirdiği uygulama ile iPhone 3GS'de ChatGPT'yi çalıştırmayı başardı.

OpenAI’nin ChatGPT sohbet botu, masaüstünden mobile kadar neredeyse tüm modern cihazlarda çalışabiliyor ancak bu erişilebilirliğin bir sınırı da yok değil.

Tarayıcı üzerinden kullanmaya kalktığında elbette her internete bağlanabilen cihazdan yapay zekâya erişmek mümkün fakat iş uygulama üzerinden çalıştırmaya geldiğinde, iPhone'lar özelinde iOS 17 ve üzeri bir sürüme ihtiyacınız oluyor.

E bu da artık yıllanmış iPhone’larda ChatGPT uygulamasını kullanamamanıza yol açıyordu... Ta ki 17 yaşındaki bir geliştirici sahneye çıkana kadar.

Eski iOS sürümüne sahip iPhone'larda da ChatGPT kullanılabilecek

Bu genç yazılımcı, "Eski iOS'lar için ChatGPT" adlı özel bir uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde iPhone 3GS gibi varlığını bile unuttuğumuz eski modellerde bile ChatGPT'nin kullanılması mümkün hâle geldi.

Üstelik görsel arama, sohbet ve bellek geçmişi gibi birçok modern özellik bu eski modellerde de artık sorunsuz çalışıyor.

Nasıl indirilir ve nasıl kurulur?

Uygulama, OpenAI'ın resmî API’sini kullanıyor ve modern ChatGPT deneyimini iOS 6 ve üzeri sürümlerle çalışan cihazlara taşıyor. Elbette bu uygulamayı App Store’dan indirmeniz mümkün değil. Kullanmak isteyenlerin cihazlarını jailbreak yapmaları gerekiyor.

Uygulamayı yükledikten sonra bir OpenAI API anahtarı almanız yeterli. Uygulamayı nasıl yükleyebileceğinizi öğrenmek için bu web sitesine göz atabilir ve ayrıca uygulamanın kaynak koduna GitHub üzerinden erişebilirsiniz.