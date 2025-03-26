Chery'den Açıklama: "Türkiye'de Fabrika Kurma Gibi Bir Planımız Yok"

Bugün ortaya çıkan Chery'nin Türkiye'de elektrikli araç fabrikası kuracağı iddiaları şirket tarafından yalanlandı.

Çinli otomobil üreticisi Chery ile ilgili bugün ortaya çıkan yeni haberler, Chery'nin Samsun'da yeni organize sanayi bölgesinde 1 milyar dolar yatırım ile elektrikli araç fabrikası kuracağını iddia ediyordu.

İlk olarak Dolubatarya'nın aktardığı iddiaya göre Chery'nin yılda 200.000 elektrikli araç üreteceği belirtilen tesiste 1,5 dakikada bir otomobilin banttan indirileceği söylenmişti. Fabrikanın 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı söyleniyordu.

İddiaya göre fabrika 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Chery'nin Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteyle kuracağı tesis yatırımı için şirket temsilcilerine teşekkür belgesi vermişti.

Konu ile ilgili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'e açıklamada bulunan Chery, Türkiye'de doğrudan fabrika kurma planının olmadığını, yalnızca üretim tesisleri için ortak aradıklarını belirtti.