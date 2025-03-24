Bir araştırma, ABD'deki en güvenilir araba markalarını gözler önüne serdi. Üst sıralarda aklınıza gelmeyecek şirketler yer alıyor.

Otomobil satın alırken herkesin aradığı belli şartlar oluyor. Ne kadar güvenilir olduğu, ne kadar az sorun çıkardığı, güvenlik özellikleri ve daha birçok şeyi dikkate alabiliyoruz. Peki en güvenilir araba markaları hangileri? ABD’de yapılan bir araştırma bu sorunun yanıtını veriyor.

Sonuçlar, araçlara olan güvenilirliğin ülkelere göre ciddi anlamda değiştiğini gözler önüne seriyor. Öyle ki üst sıralarda aynı çalışma ülkemizde yapılsa ilk 5’teki araçlar çok farklı olurdu. Araştırmanın araçların sorun çıkarma oranına göre gerçekleştirildiğini eklemeden geçmeyelim. Türkiye’deki araçlar ile ABD’dekiler arasında büyük farklar olabiliyor. Bu yüzden de Türkiye'de çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

ABD’de en güvenilir araba markaları

Lexus Buick Mazda Toyota Cadillac Chevrolet GMC Porsche BMW MINI

J.D. Power verileri kullanılarak oluşturulan listede, 3 yıllık sahiplik boyunca 100 araç başına çıkan sorunlar ele alındı. 140 sorun çıkaran Lexus, listenin en üst sırasında yer aldı. Onu 143 ile Buick, 161 ile Mazda takip etti. Ülkemizde de en güvenilirlerden biri olarak görülen Toyota, 162 ile dördüncü sırada yer aldı. Listenin çoğunda öyle Türkiye’de çok satmayan markaların yer aldığını söyleyebiliriz.

Volvo’nun gerilerde yer alması dikkat çekiyor

Listenin tamamına baktığımızda (yukarıdaki görselden görebilirsiniz), dikkat çeken bir diğer kısım ise ülkemizde en sağlam, en güvenilir markalardan biri olan Volvo’nun sıralaması. Öyle ki otomobil devi, 242 sorun ile 23. sırada yer almış. Bir diğer güvenilir marka Mercedes-Benz ise 243 sorun ile onun hemen arkasında. Bu iki markayı Hyundai, Nissan, Tesla, Ford, Kia gibi markaların geçtiği görülebiliyor.