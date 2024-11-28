İnternette her girdiğimiz web sitenin bir uzantısı var. Bu ise karşımıza “.com” olarak çıkıyor. Şu an bunu okuduğunuz sitenin uzantısına baktığınızda yine aynı manzara sizi karşılayacak.

Bir web sitenin internet üzerindeki kimliğini belirleyen bu uzantılar, farklı formlarda da bulunuyor.

Peki neden tüm sitelerin aynı uzantısı var? Nereden geliyor bu “.com”?

İnternet üzerinde her sitenin kendine ait bir adresi oluyor.

Biz bu adrese “domain” ya da “alan adı” diyoruz. Bu da aslında sitenin kimliğini belirliyor. Domainler, çoğunlukla sitenin ismi ile başlayarak “.com”, “.net.” gibi çeşitli formlarda karşımıza çıkar.

Her uzantının kendine özgü bir amacı var ve site sahiplerine, sitelerinin türünü ve amacını ifade ediyor. Mesela sürekli gördüğümüz ".com" uzantısı, genellikle ticari siteler için tercih edilirken ".org" kâr amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından kullanılıyor. ".net" ise daha çok ağ teknolojileri ve internet hizmetleri sunan sitelerle ilişkili oluyor.

Aslında bu uzantılar, sitenin hedef kitlesine yönelik bir izlenim oluşturmaya yarıyor.

Şimdi gelelim esas konumuza… ".com" uzantısı, "commercial" yani ticari kelimesinden türetilmiş, başlangıçta ticari kuruluşlar için tasarlanmış bir domain uzantısıydı. Ancak zamanla bu uzantı, popülerliği ve kolaylığı nedeniyle her türden site için tercih edilmeye başlandı.

".com" uzantısının en önemli özelliği, herhangi bir özel kullanım sınırlaması olmadan herkes tarafından ediniliyor olması. Bu da uzantıyı hem ticari hem de bireysel kullanım için alternatif hâline getirdi.

Birçok işletme “.com” uzantısını tercih ediyor.

Sebebi ise basit. Sitenin ticari bir amaç güttüğüne dair açık bir mesaj veriyor. Bu uzantı, özellikle çevrimiçi pazarlama ve ticaret yapan siteler için standart hâle gelmiş durumda. Özellikle işin Google kısmında da bu uzantı bir hayli işimize yarıyor.

Google ve diğer arama motorları, güvenilir ve tanınmış domain uzantılarına sahip sitelere daha yüksek sıralamalar verme eğiliminde. ".com" ise internetin ilk yıllarından beri kullanılan ve kullanıcılar tarafından güvenilir kabul edilen bir uzantı olduğu için bu sitelerin daha üst sırada yer almasına ufak da olsa katkı sağlıyor.

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