Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, ücretsiz futbol oyunu UFL'nin yatırımcılarından biri hâline geldi. Bu gelişme, UFL'nin popülaritesini ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor.

FC24 ve eFootball 2024 gibi oyunlara rakip olmaya çalışan ücretsiz futbol oyunu UFL ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Dünyanın en ünlü futbolcularından Cristiano Ronaldo'nun, UFL'ye yatırım yaptığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Cristiano Ronaldo, UFL için 40 milyon dolarlık yatırım yapan bir ekibin parçası hâline geldi. Bu, UFL için çok önemli bir gelişme çünkü Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada yapacağı tek bir paylaşım, UFL'nin popülaritesini eşi benzeri görülmemiş düzeyde etkileyebilir. Bir dipnot olarak söyleyelim, dünyaca ünlü futbolcunun Instagram hesabında 614 milyonu aşkın takipçi bulunuyor.

İşte UFL tarafından yapılan açıklama:

Başlıyoruz! Cristiano Ronaldo, yatırımcı olarak UFL'ye katılıyor! UFL'de birlikte çalışmaktan ve dünya çapındaki futbol hayranları için adil, beceriye öncelik veren bir oyun yaratmaktan heyecan duyuyoruz.

Cristiano Ronaldo, UFL'ye yaptığı yatırımla ilgili çok kısa bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "UFL'nin futbol oyunlarında yeni bir tür haline gelebileceğini düşünüyorum. Bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerine yer verildi.