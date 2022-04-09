'Dünyanın En Genç Milyarderleri' Listesi Açıklandı! (Biri Sadece 19 Yaşında)

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Forbes, 30 yaşın altındaki en genç milyarderleri açıkladı. listenin en zengini, 28 yaşındaki Gary Wang oldu.

En ünlü iş dünyası ve finans dergilerinden Forbes, dünyanın en genç milyarderlerini açıkladı. Henüz 30 yaşına bile girmemiş olan 12 genç milyarderin oluşturduğu, toplam değeri ise 25,8 milyar dolar olan listede başı, Bahamalar merkezli bir kripto para borsası olan FTX’in kurucu ortağı olan Gary Wang çekti. Dünyanın en genç milyarderi unvanının sahibi ise, bu unvana bu yıl üst üste ikinci kez sahip olan 19 yaşındaki Kevin David Lehmann oldu.

Bununla birlikte genel olarak bakacak olursak, bu elit grup için 2022 yılının biraz karışık geçtiği söylenebilir. Bu yıl listeye giren genç milyarder sayısı 2021 yıl kıyasla iki kişi daha azken, listenin toplam değerinin geçen yılınkisinden 3,7 milyar dolar daha az olması da dikkat çekti. 

İşte dünyanın en genç 12 milyarderi

Andy Fang 

Andy Fang 

  • Yaş: 29 
  • Net değer: 1,1 milyar dolar 
  • Zenginliğin kaynağı: DoorDash 
  • Ülke: Amerika Birleşik Devletleri 

Stanley Tang 

Stanley Tang

  • Yaş: 29 
  • Net değer: 1,2 milyar dolar 
  • Zenginliğin kaynağı: DoorDash 
  • Ülke: Amerika Birleşik Devletleri 

Gustav Magnar Witzoe 

Gustav Magnar Witzoe 

  • Yaş: 28 
  • Net değer: 4,5 milyar dolar 
  • Zenginlik kaynağı: Balık yetiştiriciliği 
  • Ülke: Norveç 

Gary Wang 

Gary Wang

  • Yaş: 28 
  • Net değer: 5,9 milyar dolar 
  • Zenginliğin kaynağı: Kripto para birimi 
  • Ülke: Amerika Birleşik Devletleri 

Ryan Breslow 

Ryan Breslow 

  • Yaş: 27 
  • Net değer: 2,0 milyar dolar 
  • Zenginliğin kaynağı: E-ticaret 
  • Ülke: Amerika Birleşik Devletleri 

Austin Russel 

Austin Russel 

  • Yaş: 27 
  • Net değer: 1,6 milyar dolar 
  • Zenginliğin kaynağı: Otonom araba teknolojisi 
  • Ülke: Amerika Birleşik Devletleri 

Katharina Andresen 

Katharina Andresen 

  • Yaş: 26 
  • Net değer: 1.3 milyar dolar 
  • Zenginliğin kaynağı: Yatırım firması 
  • Ülke: Norveç 

Henrique Dubugras

Henrique Dubugras 

  • Yaş: 26 
  • Net Değer: 1,5 milyar dolar 
  • Zenginliğin Kaynağı: Finans teknolojisi 
  • Ülke: Brezilya

Wang Zelong 

Wang Zelong 

  • Yaş: 25 
  • Net Değer: 1,5 milyar dolar 
  • Zenginlik Kaynağı: Pigment üretimi 
  • Ülke: Çin 

Pedro Franceschi 

Pedro Franceschi 

  • Yaş: 25 
  • Net Değer: 1,5 milyar dolar 
  • Zenginliğin Kaynağı: Finans teknolojisi  
  • Ülke: Brezilya 

Alexandra Andresen 

Alexandra Andresen

  • Yaş: 25 
  • Net değer: 1.3 milyar dolar 
  • Zenginliğin kaynağı: Yatırım firması 
  • Ülke: Norveç 

Kevin David Lehmann 

Kevin David Lehmann 

  • Yaş: 19 
  • Net Değer: 2,4 milyar dolar 
  • Zenginlik Kaynağı: Eczaneler 
  • Ülke: Almanya 
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Kaynak : https://www.forbes.com/sites/colehorton/2022/04/05/the-worlds-youngest-billionaires-2022-12-under-age-30/?sh=1bc56aafe63b
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