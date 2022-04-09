Forbes, 30 yaşın altındaki en genç milyarderleri açıkladı. listenin en zengini, 28 yaşındaki Gary Wang oldu.

En ünlü iş dünyası ve finans dergilerinden Forbes, dünyanın en genç milyarderlerini açıkladı. Henüz 30 yaşına bile girmemiş olan 12 genç milyarderin oluşturduğu, toplam değeri ise 25,8 milyar dolar olan listede başı, Bahamalar merkezli bir kripto para borsası olan FTX’in kurucu ortağı olan Gary Wang çekti. Dünyanın en genç milyarderi unvanının sahibi ise, bu unvana bu yıl üst üste ikinci kez sahip olan 19 yaşındaki Kevin David Lehmann oldu.

Bununla birlikte genel olarak bakacak olursak, bu elit grup için 2022 yılının biraz karışık geçtiği söylenebilir. Bu yıl listeye giren genç milyarder sayısı 2021 yıl kıyasla iki kişi daha azken, listenin toplam değerinin geçen yılınkisinden 3,7 milyar dolar daha az olması da dikkat çekti.

İşte dünyanın en genç 12 milyarderi

Andy Fang

Yaş: 29

29 Net değer: 1,1 milyar dolar

1,1 milyar dolar Zenginliğin kaynağı: DoorDash

DoorDash Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Stanley Tang

Yaş: 29

29 Net değer: 1,2 milyar dolar

1,2 milyar dolar Zenginliğin kaynağı: DoorDash

DoorDash Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Gustav Magnar Witzoe

Yaş: 28

28 Net değer: 4,5 milyar dolar

4,5 milyar dolar Zenginlik kaynağı: Balık yetiştiriciliği

Balık yetiştiriciliği Ülke: Norveç

Gary Wang

Yaş: 28

28 Net değer: 5,9 milyar dolar

5,9 milyar dolar Zenginliğin kaynağı: Kripto para birimi

Kripto para birimi Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Ryan Breslow

Yaş: 27

27 Net değer: 2,0 milyar dolar

2,0 milyar dolar Zenginliğin kaynağı: E-ticaret

E-ticaret Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Austin Russel

Yaş: 27

27 Net değer: 1,6 milyar dolar

1,6 milyar dolar Zenginliğin kaynağı: Otonom araba teknolojisi

Otonom araba teknolojisi Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Katharina Andresen

Yaş: 26

26 Net değer: 1.3 milyar dolar

1.3 milyar dolar Zenginliğin kaynağı: Yatırım firması

Yatırım firması Ülke: Norveç

Henrique Dubugras

Yaş: 26

26 Net Değer: 1,5 milyar dolar

1,5 milyar dolar Zenginliğin Kaynağı: Finans teknolojisi

Finans teknolojisi Ülke: Brezilya

Wang Zelong

Yaş: 25

25 Net Değer: 1,5 milyar dolar

1,5 milyar dolar Zenginlik Kaynağı: Pigment üretimi

Pigment üretimi Ülke: Çin

Pedro Franceschi

Yaş: 25

25 Net Değer: 1,5 milyar dolar

1,5 milyar dolar Zenginliğin Kaynağı: Finans teknolojisi

Finans teknolojisi Ülke: Brezilya

Alexandra Andresen

Yaş: 25

Net değer: 1.3 milyar dolar

1.3 milyar dolar Zenginliğin kaynağı: Yatırım firması

Yatırım firması Ülke: Norveç

Kevin David Lehmann