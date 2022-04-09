En ünlü iş dünyası ve finans dergilerinden Forbes, dünyanın en genç milyarderlerini açıkladı. Henüz 30 yaşına bile girmemiş olan 12 genç milyarderin oluşturduğu, toplam değeri ise 25,8 milyar dolar olan listede başı, Bahamalar merkezli bir kripto para borsası olan FTX’in kurucu ortağı olan Gary Wang çekti. Dünyanın en genç milyarderi unvanının sahibi ise, bu unvana bu yıl üst üste ikinci kez sahip olan 19 yaşındaki Kevin David Lehmann oldu.
Bununla birlikte genel olarak bakacak olursak, bu elit grup için 2022 yılının biraz karışık geçtiği söylenebilir. Bu yıl listeye giren genç milyarder sayısı 2021 yıl kıyasla iki kişi daha azken, listenin toplam değerinin geçen yılınkisinden 3,7 milyar dolar daha az olması da dikkat çekti.
İşte dünyanın en genç 12 milyarderi
Andy Fang
- Yaş: 29
- Net değer: 1,1 milyar dolar
- Zenginliğin kaynağı: DoorDash
- Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Stanley Tang
- Yaş: 29
- Net değer: 1,2 milyar dolar
- Zenginliğin kaynağı: DoorDash
- Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Gustav Magnar Witzoe
- Yaş: 28
- Net değer: 4,5 milyar dolar
- Zenginlik kaynağı: Balık yetiştiriciliği
- Ülke: Norveç
Gary Wang
- Yaş: 28
- Net değer: 5,9 milyar dolar
- Zenginliğin kaynağı: Kripto para birimi
- Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Ryan Breslow
- Yaş: 27
- Net değer: 2,0 milyar dolar
- Zenginliğin kaynağı: E-ticaret
- Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Austin Russel
- Yaş: 27
- Net değer: 1,6 milyar dolar
- Zenginliğin kaynağı: Otonom araba teknolojisi
- Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Katharina Andresen
- Yaş: 26
- Net değer: 1.3 milyar dolar
- Zenginliğin kaynağı: Yatırım firması
- Ülke: Norveç
Henrique Dubugras
- Yaş: 26
- Net Değer: 1,5 milyar dolar
- Zenginliğin Kaynağı: Finans teknolojisi
- Ülke: Brezilya
Wang Zelong
- Yaş: 25
- Net Değer: 1,5 milyar dolar
- Zenginlik Kaynağı: Pigment üretimi
- Ülke: Çin
Pedro Franceschi
- Yaş: 25
- Net Değer: 1,5 milyar dolar
- Zenginliğin Kaynağı: Finans teknolojisi
- Ülke: Brezilya
Alexandra Andresen
- Yaş: 25
- Net değer: 1.3 milyar dolar
- Zenginliğin kaynağı: Yatırım firması
- Ülke: Norveç
Kevin David Lehmann
- Yaş: 19
- Net Değer: 2,4 milyar dolar
- Zenginlik Kaynağı: Eczaneler
- Ülke: Almanya