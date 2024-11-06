Elon Musk, Tesla'nın telefon üretme planları hakkında açıklama yaptı. Musk, üretme planlarının Apple ve Google’ın olumsuz adımlarına bağlı olduğunu belirtti.

Elon Musk, uzun süredir gündemde olan ancak somut bir adım atılmayan Tesla telefonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Musk, Tesla'nın kendi akıllı telefonunu üretme fikrinin yalnızca Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin güvenlik veya sansürle ilgili olumsuz adımlar atması durumunda gündeme gelebileceğini belirtti.

Tesla'nın telefon üretme planları Apple ve Google'a bağlı mı?

Musk, Tesla'nın bu projeyi yalnızca zorunluluk halinde hayata geçireceğini vurguladı. Şirketin telefon üretmeye karar verebilmesi için Apple ve Google'ın güvenlik ihlalleri veya sansür uygulamaları gibi olumsuz durumların yaşanması gerektiğini ifade etti.

Tesla telefonunun bir diğer olasılığı ise şirketin araçlarıyla daha entegre bir şekilde iletişim kurmak olabilir. Çinli otomobil üreticisi NIO, özel yazılımlar ve dokunmasız özellikler sunduğu kendi telefonunu pazara sürmüştü. Tesla'nın da benzer bir yol izleyerek bu projeye daha fazla odaklanması mümkün.

Şu an için Tesla'nın telefon üretme planları belirsizliğini koruyor. Elon Musk, bu konuda herhangi bir somut adım atılmadığını, ancak pazar koşullarının değişmesi halinde projeye daha ciddi bir şekilde yaklaşılabileceğini belirtiyor. Tesla'nın telefon üretip üretmeyeceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak gibi görünüyor.