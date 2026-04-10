Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

En İyi Online Logo Oluşturma Siteleri

Kendi markanız, bloğunuz veya projeniz için kolayca logo tasarlamak mı istiyorsunuz? Canva, Wix, DesignEvo, Renderforest gibi en iyi logo oluşturucu siteleri ve artı-eksi yönlerini kıyasladığımız rehber burada.

En İyi Online Logo Oluşturma Siteleri
Deniz Şen

Logo, bir markanın insanlara verdiği ilk izlenimin en güçlü parçası. Çoğu zaman bir şirketin adını bile hatırlamıyoruz ama logosu zihnimizde yer ediyor. Hal böyle olunca yeni bir girişim, kişisel blog, sosyal medya hesabı veya küçük bir işletme kurarken logo tasarlamak kaçınılmaz hâle geliyor. Fakat herkes profesyonel bir tasarımcı olmak zorunda değil. Daha da önemlisi, herkesin logo tasarımı için yüksek ücretler ayıracak bütçesi yok. İşte tam bu noktada online logo oluşturucular devreye giriyor.

Son yıllarda bu araçlar hem yapay zekâ desteği hem geniş şablon yelpazesi hem de kullanıcı dostu arayüzleriyle tasarım konusunu oldukça demokratikleştirdi. Artık birkaç dakika içinde, sürükle-bırak mantığıyla, tamamen kişiye özel bir logo yaratmak mümkün. Üstelik çoğunun ücretsiz kullanıma açık olması da küçük girişimciler için ciddi bir avantaj.

İçerikten Görseller

En İyi Online Logo Oluşturma Siteleri
Bu yazıda “Hangi online logo oluşturma sitesi gerçekten iş görüyor?”, “Hangisi amatör bırakmıyor?”, “Ücretsiz olanlar yeterli mi?” gibi soruların yanıtlarını net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Listedeki tüm siteler hem erişilebilirlik hem hız hem de yaratıcılık açısından öne çıkan seçenekler. Hadi şimdi birlikte detaylara bakalım.

Neden online logo oluşturucu kullanılıyor?

Artık her şey hız istiyor. Bir markayı hayata geçirmek için aylarca profesyonel tasarım süreci beklemek istemiyoruz. Üstelik sosyal medyada veya e-ticaret platformlarında görünür olmak için logoya hemen ihtiyaç duyuyoruz. Online logo maker sitelerinin tercih edilme sebeplerinin altında da bu pratiklik yatıyor.

  • Dakikalar içinde hazır sonuç: Tasarım bilmeseniz bile kısa sürede ortaya profesyonel görünen bir logo çıkabiliyor.
  • Düşük maliyet: Birçok platform ücretsiz kullanıma izin veriyor, düşük bütçeli girişimler için ideal.
  • Sınırsız deneme özgürlüğü: Beğenmediğiniz tasarımı saniyeler içinde değiştirebiliyorsunuz.
  • Esnek özelleştirme: Renk, font, simge, yazı stili derken tamamen kişisel bir tasarım ortaya çıkıyor.

Bu hız ve erişilebilirlik sayesinde online logo araçları özellikle bireysel projeler, küçük işletmeler, influencerlar ve yeni girişimler arasında oldukça popüler.

En iyi online logo oluşturma siteleri:

  • Canva Logo Maker
  • Wix Logo Maker
  • Looka (Eski adıyla Logojoy)
  • DesignEvo
  • Brandmark.io
  • Hatchful (Shopify)

Canva Logo Maker

  • Binlerce hazır logo şablonu
  • Geniş ikon ve font kütüphanesi
  • Mobil uygulamada bile rahat kullanım
  • Renk paleti önerileri sayesinde logo tonunu markaya göre ayarlamak kolay Kullanıcı dostu tasarımın dünya çapındaki temsilcisi. Canva zaten sunumdan sosyal medya paylaşımına kadar her türlü içeriği üretmeye yarayan çok yönlü bir araç. Ama logo kısmı ayrı bir başarı hikâyesi. Hem sürükle-bırak arayüzü çok rahat hem de şablon çeşitliliği başlangıç yapanlar için büyük kolaylık.

Wix Logo Maker

  • Yapay zekâ destekli kişisel öneriler
  • Modern şablonlar
  • Profesyonel vektör çıktısı
  • Web sitesiyle uyumlu marka kitleri “Ben ne istediğimi tam bilmiyorum, bana öneri ver” diyenler için birebir. Wix, web sitesi altyapısıyla biliniyor fakat logo oluşturma tarafında da güçlü bir yapay zekâ desteği sunuyor. Sadece markanın adını, sektörünü ve birkaç tasarım tercihini giriyorsunuz; size özel onlarca logo önerisi karşınıza geliyor.

Looka (Eski adıyla Logojoy)

  • Son derece modern ve premium görünen logo tasarımları
  • İçinde farklı düzenler, renk paletleri ve simgeler olan hazır setler
  • Tam marka kiti (sosyal medya görselleri, ticari dosyalar, kartvizit örnekleri)

Yapay zekânın tasarım estetiğini oldukça iyi kavradığı platformlardan biri. Looka’nın farkı, yalnızca logo önermesi değil; markanızın tüm kimliğini bir bütün olarak ele alması. Beğendiğiniz tarzları işaretliyorsunuz ve algoritma size onlarca varyasyon üretiyor.

DesignEvo

  • 10.000+ logo şablonu
  • Minimalist tasarımlara uygun güçlü seçenekler
  • Ücretsiz indirme imkânı
  • Hafif ve hızlı çalışma ortamı

Karmaşık olmayan, hızlı sonuç almak isteyenlerin gözdesi. DesignEvo’nun en sevilen tarafı sade arayüzü. Çok detayla uğraşmadan pratik şekilde logo hazırlanabiliyor. Hazır simgeler ve yazı tipleri oldukça fazla.

Brandmark.io

  • Çok hızlı yapay zekâ ile oluşturulan profesyonel logolar
  • Tam marka kiti üretimi
  • Telifsiz vektör çıktıları
  • Sade ve modern tarz odaklı tasarımlar

Yapay zekâ destekli en iddialı tasarım araçlarından biri. Brandmark özellikle tek tıkla çok sayıda varyasyon oluşturmasıyla biliniyor. Yazı tipleri, renk kombinasyonları ve simgeleri otomatik uyumlandırma konusunda oldukça başarılı.

Online Logo oluşturma sitelerinin dezavantajları:

  • Özgünlük riski: Çok popüler şablonlar sık kullanıldığında benzer logolar ortaya çıkabiliyor.
  • Profesyonel ince ayar eksikliği: Tasarım yazılımlarındaki kadar mikro kontrol sunmuyor.
  • Baskı kalitesine dikkat: Bazı platformlar ücretsiz sürümde düşük çözünürlük veriyor.
Nasıl Yapılır

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!

Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com