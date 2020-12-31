Exxen, yarın itibarıyla yayınlanacak Sihirli Annem dizisinin fragmanını yayınladı. İlginçtir ki Acun Ilıcalı'nın yıllar sonra yeniden çekmeye karar verdiği dizinin fragmanı da kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Türkiye'nin son günlerdeki önemli gündem maddelerinden bir tanesi olan Exxen, özellikle de sosyal medyada çokça tartışılan dizisi "Sihirli Annem"in fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, diziden neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor.

Aslında yıllar önce yayınlanan bir dizinin yıllar sonra yeniden gündem olmasının nedeni, Acun Ilıcalı'nın ta kendisi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, küçük kızı Melisa'yı bu diziyi "nefes almadan" izlerken gördüğünü, bunun üzerine de diziyi Exxen için yeniden çekmeye karar verdiğini söylemişti. Yapılan açıklamaların sonrasında gündem haline gelen diziye, sosyal medya kullanıcıları tarafından da ağır eleştiriler yöneltilmişti. Ancak dizi, yarın itibarıyla kullanıma sunulacak Exxen üzerinden yayınlanacak.

Zaten eleştirilerin odağında olan dizi, fragmanıyla imaj düzeltemedi

Az önce yayınlanan fragman, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden eleştiri yağmuruna tutuldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Exxen'de yayınlanacak Sihirli Annem'in orijinali gibi olmayacağını savundular. Bazı kullanıcılara göre ise bu yapım, tamamen zorlamadan ibaretti.

2021 yılının ilk gününde yayınlanacak Sihirli Annem dizisinde Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ ve Nergis Kumbasar gibi isimler yer alıyor. Topaloğlu ile Altuğ'u ebeveyn olarak göreceğimiz dizideki çocuk karakterler ise Cemre Demircan, Egemen Uysal, Eylül Ugan tarafından canlandırılacak. Platformun yayına girmesiyle birlikte dizinin neler sunabileceği, tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkmış olacak.

İşte Sihirli Annem için yayınlanan o fragman