Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 yılında Türkiye'de üretilen tüm motorlu taşıtların yerlilik oranlarını açıkladı. Bakanlığın açıkladığı veriler, Türkiye'deki en yerli otomobilin düşünüldüğü gibi Fiat Egea olmadığını ortaya çıkardı. İşte Türkiye'nin en yerli otomobilleri...

Türkiye'de uzunca bir süredir tartıştığımız bir mesele var. 2019 yılında ilk kez tanışma imkanı yakaladığımız TOGG'un ne kadar yerli olduğu, uzunca bir süre gündemdeki yerini korumuştu. Kimileri otomobilin yüzde 100 yerli olmayan tam anlamıyla 'yerli' olamayacağını ileri sürerken kimileri ise açıklanan verileri yeterli buluyor ve TOGG'un gerçekten de yerli olduğunu kabul ediyor. Peki Türkiye'de üretilen otomobiller arasında hangisinin "en yerli" olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 yılında Türkiye'de otomobil, kamyon ya da otobüs gibi araçların yerlilik oranlarını açıkladı. Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından derlenen veriler, Türkiye'de üretilen en yerli otomobilin Hyundai i10 olduğunu gözler önüne serdi. Bu aracın "Jump" donanım paketine sahip olan versiyonunun oranı, yüzde 65 (markanın tüm yerli araçlarındaki genel ortalama yüzde 55,88) olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de üretilen tüm otomobillerin yerlilik oranlarının ortalaması ise yüzde 54,32 olarak açıklandı.

Hyundai'ı takip eden markalar Renault ve Tofaş oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın raporuna göre yerlilik oranı açısından Hyundai'ı takip eden markalar, Renault ve Tofaş olarak karşımıza çıktı. Renault'un Clio modeli, Fiat'ın ise Egea HB modeli Türkiye'deki en yüksek yerlilik oranına sahip modeller oldu. Bu markaların Türkiye'de ürettiği tüm araçların yerlilik oranı Renault'ta yüzde 55,43, Tofaş'ta ise yüzde 53,70'ti. Listenin devamında yüzde 50,67'lik yerlilik oranı ile Toyota ve yüzde 25,06'lık yerlilik oranı ile Honda yer alıyor. Merak edenler için; Fiat Egea HB'nin yerlilik oranının en fazla yüzde 59,10'a, Renault Clio'nun yerlilik oranının ise en fazla yüzde 60,20'ye ulaşabildiğini belirtelim.

Hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan şirketlerin yerlilik oranlarına baktığımızda, otomobillerden çok daha iyi oranlarla karşılaşıyoruz. Örneğin Ford Otosan'ın Türkiye'de ürettiği F-MAX isimli çekici, Türkiye'nin en yerli aracı. Bu aracın yerlilik oranını, yüzde 83. İstatistiklere markalar bazında baktığımızda Ford'un hafif (yüzde 64,37) ve ağır (yüzde 72,54) ticari araç üretiminde en yerli marka olduğunu görüyoruz.

Türkiye'de üretilen en yerli motorlu taşıt F-MAX

Yerli otomobil projesini merak edenler için açıklayalım. TOGG'un yerlilik oranı hedefi ilk etapta yüzde 51. Ancak şirket, bununla yetinmek istemiyor. 2026 yılına geldiğimizde yerli otomobilin yüzde 68'inin yerli olmasını hedefleyen ekibin bu seviyelere ulaşıp ulaşamayacağını ise zaman gösterecek.

Eğer siz de Türkiye'de üretilen tüm motorlu araçların yerlilik oranlarını merak ediyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerli Muhteva Oranı 2021 raporuna ulaşabilirsiniz.