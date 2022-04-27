Üretimine 1986 yılında başlanan ve bir süredir dünyanın birçok yerinde satıştan kaldırılmış olan Ford Taurus, yüksek satış oranlarına sahip olduğu Orta Doğu pazarı için geçirdiği makyajla gözleri üzerine topladı.

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Ford, geçtiğimiz günlerde makyajlı 2023 Kuga modeliyle gündeme gelmişti. Üretimine 2008 yılında başlanan Kuga’nın ardından bugün mazisi çok daha eskiye dayanan model daha makyajlanarak karşımıza çıktı.

Dünya’nın büyük bir bölümünde bir süre önce satıştan kaldırılmış olan Ford Taurus, çok sattığı Orta Doğu pazarına hitap edecek özel bir makyajla kendini göstermeye hazırlanıyor. 2023 Ford Taurus’un asfaltı ağlatacağını söylebiliriz ama bu eksik bir bilgi olur çünkü araç çölde bile gidebiliyor! Şimdi gelin, lafı fazla uzatmadan Taurus’un yeniden doğuşuna birlikte göz atalım.

1986 doğumlu Ford Taurus tamamen yenilendi

İlk üretimi 1986 yılına dayanan ve bir dönem tüm dünyayı kasıp kavuran Ford Taurus, makyajlı haliyle adeta yeniden doğdu. Yaklaşık 36 yıldır Taurus’un sahip olduğu klasik tasarım, 2023 modelinde biraz daha spor ve karizmatik bir görünümle harmanlandı. Tasarımsal açıdan en dikkat çekici özelliklerin şüphesiz ki; farları, ızgaraları ve daha dikkat çekici bir hale getirilen ‘Taurus’ yazısı. Tabii aracın dış görünümünde yer verilen bu modern çizgiler, kaputun altında da devam ediyor.

Benzinli 2.0 litrelik, Ford’dan görmeye alışık olduğumuz EcoBoost motoru ve 8 ileri vitesli otomatik şanzımanıyla günümüz şartlarına uygun hale getirildi. Yapılan bu değişiklikle birlikte motoruyla Ford’un SUV modeli Evos ile de kardeş oldular diyebiliriz.

Aracın iç kısmına geldiğimizde de yine günümüzde pek çok araçta gördüğümüz Android Auto ve Apple CarPlay destekli 12.3 inç büyüklüğünde bir gösterge paneli yer alıyor. Araçların olmazsa olmazı haline gelen kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici ve sürüş asistanı da standart paketin içerisinde yer alan özellikler arasında. Opsiyonel olarak seçilebilecek özelliklere geldiğimizde ise; panoramik cam tavan ve kablosuz şarj tablası isteğe bağlı olarak araca eklenebilecek.

Sadece asfaltı değil, çölleri de ağlatacak!

Taurus’un Orta Doğu’da geçirdiğ bu makyajla, bölgedeki pek çok müşteri tarafından beğeni toplaması bekleniyor. Şirketin açıklamalarında da aracın bölgenin iklim koşullarına özel bir dizi sağlamlık testinden başarılı bir şekilde geçtiği belirtildi.

Ford Uluslarası Pazarlar Müdür Ziyad Dallalah konuyla ilgili açıklamasında “Müşterilerimizin konforu bizim için en önemli şey. Bu yüzden Taurus’un sağlamlığını olağanüstü koşullarda test ettik. Kum ve toz, motorun ve iç parçaların en büyük düşmanı. Bunun üzerine bir de sıcak hava eklendiğinde araçların ciddi sıkıntılar yaşadığını görebiliyorsunuz. Fakat Taurus’un tüm parçalarının sağlamlığını başarıyla test ettik. Model, bölgenin koşullarına uyum sağlayabilmesi için geliştirildi” sözlerine yer verdi.

Eski ve yeniyi buluşturan bu yeni makyajıyla Ford Taurus, bu yenilenmiş versiyonuyla da Orta Doğu pazarını karıştıracak gibi görünüyor. İlk üretim yılının üzerinden 36 yıl geçmiş olmasına rağmen Taurus'un hala unutulmamış olması da oldukça güzel bir durum. Tabii özellikle çok fazla tercih edildiği Orta Doğu bölgesinin koşullarına özel testlerden geçmesi de hoş bir düşünce olmuş. Önümüzdeki günlerde piyasadaki yerini alacak olan yeni Ford Taurus, tüm bu özellikleriyle şimdiden büyük bir ilgi görmeyi başardı.