Her gün hakkında daha çok şey öğrendiğimiz Galaxy S21 FE’nin bu kez de fiyatı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Güney Kore’de 630-720 dolar aralığında çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S20 Fan Edition (FE) modeliyle kullanıcıların beğenisini kazanan Samsung'un bu yıl da serinin devamı niteliğinde bir cihazı piyasaya sürmesi bekleniyor. Hakkında şimdiye kadar pek çok şey duyduğumuz cihaz, bir kez daha ortaya çıktı.

Önce nasıl görüneceği ortaya çıkan, geçtiğimiz gün de renk seçenekleri ortaya çıkan Galaxy S21 FE’nin bu kez fiyatı ortaya çıktı. İlk bilgiler, cihazın piyasadaki en ucuz amiral gemisi modellerden biri olacağını gösteriyor.

En ucuz amiral gemisi olmaya aday:

Güney Koreli Herald Corp tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Galaxy S21 FE, Güney Kore’de 700.000-800.000 won yani 630-720 dolar (5.462 TL - 6.242 TL + vergiler) arasında bir fiyattan satışa çıkacak. Hatırlatmak için Galaxy S20 FE Kore’de 899.000 won yani 810 dolardan satışa çıkmış ancak ABD’de 699 dolar fiyat etiketi ile satılmıştı. Bu bilgiye bakarsak Galaxy S21 FE, selefinden daha uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek.

Samsung’un S21 serisindeki fiyat stratejisini düşünecek olursak bu fiyat zaten bekleniyordu. En son çıkan S serisi cihazlar, bir önceki modellerden 200 dolar daha ucuza çıkış yapmış ve satışların artmasında etkili olmuştu.

Galaxy S21 FE, Note 20’nin izinden gidebilir:

Güney Koreli teknoloji devi, sürekli olarak Galaxy S21 FE’nin Note20’nin izinden gideceğinin sinyallerini veriyor fakat ortaya çıkan bilgilerde S-Pen desteği olup olmayacağı belli olmadığından, bunun gerçek olup olmadığını anlamak şimdilik biraz zor.

Öte yandan cihazın özelliklerinin Galaxy S21’e çok yakın olacağı tahmin ediliyor. Ortaya çıkan bazı bilgilere göre 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 888, 6 ya da 8 GB RAM, 128 ya da 256 GB depolama ve 4.500 mAh batarya ile tanıtılacak. Ayrıca ön kamerada 32 MP ve arka tarafta 3 adet kamera beklentisi de var.

Galaxy S21 FE’nin ağustos ayında Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile aynı sahneyi paylaşması ve ağustos ayının sonunda satışa çıkması bekleniyor.