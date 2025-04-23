Sony'nin bu yılki merakla beklenen oyunlarından Ghost of Yōtei'nin yeni fragmanıyla birlikte çıkış tarihi açıklandı.

Sony'nin duyurulduğundan bu yana merakla beklenen devam oyunu Ghost of Yōtei'den bugün yayımlanan yeni fragman ile birlikte oyunun çıkış tarihi ortaya çıktı ve oyun ön siparişe de açıldı.

Ghost of Tsushima'nın devamı olacak olan Ghost of Yōtei'nin Türkçe dil desteği ile geleceği de bugün itibarıyla netleşmiş oldu.

Ghost of Yōtei yeni fragman

Ghost of Yōtei çıkış tarihi

Yayımlanan yeni video ile birlikte açıklanan çıkış tarihine göre Ghost of Yōtei, 2 Ekim 2025'te PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

Ghost of Yōtei yeni bilgiler

Yotei Altılısı olarak bilinen bir kanun kaçağı çetesi, Atsu’nun (ana karakter) ailesini öldürdü ve onu ölüme terk etti.

Aradan geçen 16 yılın ardından Atsu savaşmayı, avlanmayı ve öldürmeyi öğrendi. Şimdi intikam için Ezo’ya (günümüz Hokkaido) geri dönüyor.

Yotei Altılısı üyeleri: Yılan, Oni, Kitsune, Örümcek, Ejderha ve Lord Saito.

Her birini, bir zamanlar onu evinin dışında yanan bir ağaca sapladıkları aynı katanayla avlayacak.

Hikâye intikamla başlıyor ama Atsu’nun yolculuğu sadece bununla sınırlı değil.

Atsu’nun geçmişine göz atmanı sağlayacak yeni bir oynanış mekaniği sunuluyor.

Ghost of Tsushima temeli üzerine inşa edilmiş ve dünyayı keşfetme biçimi daha da çeşitlendirilip özgürleştirilmiş.

Kimi takip edeceğini ve Yotei Altılısı’nı hangi sırayla avlayacağını sen seçiyorsun.

Ayrıca başka tehlikeli hedefler, ödüller ve yeni yetenekler öğrenebileceğin silah ustaları da var.

Artık açık dünyada istediğin yerde kamp ateşi kurup dinlenebiliyorsun.

Kaynak: KonsolumX

Ghost of Yōtei konusu

Ghost of Yotei, 1603 yılında Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde yer alan Ezo topraklarında geçiyor. Hikâye, Tsushima Adası’nın kahramanı Jin Sakai’nin maceralarından 300 yıl sonra yaşanıyor ve tamamen yeni bir karakter olan Atsu’nun yolculuğunu konu alıyor.

Atsu, yeni bir “Ghost” maskesi takarak kendi efsanesini oluşturmak zorunda kalacak. Oyun, Japonya'nın merkezi otoritesinin kontrolü dışında kalan bu vahşi bölgede, Atsu’nun karşılaştığı tehlikeleri ve hayatta kalma mücadelesini anlatacak. Yotei Dağı’nın çevresindeki geniş bozkırlar, karlarla kaplı tundralar ve gizemli tehlikeler Atsu’nun yolculuğunun önemli noktaları olacak.

Ghost of Yōtei fiyatı

Ghost of Yotei henüz ön siparişe açılmış değil. Sony ön sipariş konusunda çoğu zaman acele etmemeyi tercih ediyor.

Ön siparişe açıldığında ülkemizdeki kurların durumunun ne olacağını tahmin etmek güç fakat Avrupa'da oyunun 70 euro fiyat etiketiyle çıkması bekleniyor.

Peki sizin Ghost of Yōtei'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.