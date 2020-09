Gişede bu hafta Nolan imzalı Tenet ve Disney'in Mulan'ı aradığını bulamazken, The Eight Hundred yılın 400 milyon dolar barajını aşan ikinci filmi oldu. Bad Boys for Life, dünya genelinde 424,6 milyon dolar hasılat ile hâlâ listenin zirvesinde bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sinemaların kapatılmasının ardından vizyona giren ilk filmlerden biri Christopher Nolan'ın Tenet'iydi. İlk haftasında ABD'de 20,2 milyon dolarlık gelir elde edebilen yapım, gişede deyim yerindeyse adeta 'çakılarak' 2006 yılında vizyona giren The Prestige'den bu yana en düşük açılış yapan Nolan filmi olmuştu.

Salgın sürecinde sinemaların umut bağladığı bir diğer yapım olan Mulan ise Avrupa ve Orta Doğu'nun ardından geçtiğimiz cuma günü Çin'de vizyona girdi. Çin gişesindeki ikinci cuma gününde %82'lik bir düşüşle 1,47 milyon dolar kazanan film, sekiz günlük toplamını ise 31,17 milyon dolara çıkardı. Filmin önümüzdeki hafta sonu boyunca brüt 5 milyon dolar gelir elde etmesi ve 10 günlük cirosunu 35 milyon doların üzerine çıkarması bekleniyor.

Vizyona girecek yeni yapımlar, Bad Boys for Life'a meydan okuyabilir:

Box Office Mojo verilerine göre Bad Boys for Life, dünya genelinde 424,6 milyon dolar ile bu yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi konumunda yer alıyor. Başrollerini Will Smith ile Martin Lawrence'in paylaştığı yapımın hemen ardından The Eight Hundred geliyor. Ancak henüz vizyona girmeyen Black Widow (6 Kasım) ya da No Time to Die'ın (12 Kasım) bu filmlere meydan okuması hâlâ mümkün görünüyor.

Çin gişe haberlerine göre The Eight Hundred, vizyonda kaldığı beşinci cuma gününde, bir önceki cumaya kıyasla %8'lik bir düşüşle 5,02 milyon dolar daha kazanarak 406,49 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı ve Bad Boys for Life'tan sonra 400 milyon doları geçen yılın ikinci filmi oldu. Çin gişelerinde bir ay daha gösterimde olacak yapım, Bad Boys for Life'ı geçerek yılın en büyük küresel hasılat elde eden filmi olabilir.

Gişede zirvenin sahibinin değişip değişmeyeceğini ve vizyona yeni girecek filmlerin neler yapacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.