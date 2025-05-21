Google'dan Efsane Yenilik: Çalınan Şifreler, Otomatik Olarak Değiştirilecek

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Google Chrome'daki "Google Şifre Yöneticisi" hizmetine yepyeni bir özellik eklendi. Google I/O 2025 kapsamında duyurulan yeni özellik, güvenliği ihlal edilmiş şifrelerden anında kurtulunmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam Google I/O 2025 etkinliklerini gerçekleştirdi. Tüm duyurulara buradan ulaşabileceğiniz etkinlikte dikkat çeken detaylar vardı. O detaylardan biri de Google Chrome'a eklenecek olan yeni bir güvenlik özelliğiydi. Google Chrome kullanıcıları, artık çalınan şifreleri için korkmayacaklar

Google Chrome, "Google Şifre Yöneticisi" kapsamında yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, güvenliği ihlal edilen şifreleri otomatik olarak değiştirebilecek. Kullanıcı, bu özellik sayesinde hiçbir şey yapmadan çalınmış şifreden kurtulacak. Google Şifre Yöneticisi, bundan önceki süreçte şifreleri manuel olarak değiştirmenize yardımcı oluyordu.

Google Chrome'un yeni özelliği böyle görünecek

Google Şifre Yöneticisi yeni özellik

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere kullanıcılar, Google Şifre Yöneticisi özelliği programına dahil olan internet sitelerinde güvenliği ihlal edilen şifreler için "Benim için değiştir" şeklinde yeni bir buton görecek. Bu butona tıklayan kullanıcının söz konusu internet sitesindeki şifresi otomatik olarak değişecek. Yeni şifre, Google Şifre Yöneticisi kapsamında saklanmaya devam edecek.

Google, yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin resmî bir açıklama yapmadı. Ancak bu özelliğin yılın ilerleyen dönemlerde erişime açılacağını biliyoruz. Açık konuşmak gerekirse bu yeni özellik, Google Chrome ile rakipleri arasındaki makası biraz daha açacak.

Google I/O 2025'teki duyurular:
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Kaynak : https://www.engadget.com/cybersecurity/google-chrome-previews-feature-to-instantly-change-compromised-passwords-175051933.html?src=rss
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