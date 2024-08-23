Google Pixel 9, DXOMark değerlendirmesine göre premium akıllı telefonlar arasında birinci, küresel sıralamada ise yedinci oldu.

Google'ın yakın zamanda tanıttığı en yeni akıllı telefonu Pixel 9, kamera performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Google Pixel 9'un kamerası, DXOMark tarafından yapılan değerlendirmede premium akıllı telefonlar arasında birinci sıraya yerleşti. Küresel sıralamada ise yedinci sırada yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Pixel 9’un bu başarıyı elde ettiği premium segment, 600 – 800 dolar fiyat aralığındaki akıllı telefonları kapsıyor. Bu kategoride Pixel 9, 154 puanla zirveye otururken, geçen yılın modeli olan Pixel 8, 148 puanla ikinci sırada yer aldı. iPhone 15 ise 145 puanla üçüncü oldu. Pixel 9’un bu yüksek puanı, genel fotoğraf kalitesi, bokeh, zoom ve video performansı gibi alanlardaki üstün başarısının bir sonucu. Özellikle fotoğraf kategorisinde 161, zoom kategorisinde 75 ve video performansında 150 puan alarak öne çıktı.

Pixel 9 küresel sıralamada zirveye oynuyor

Küresel sıralamaya bakıldığında ise Pixel 9, ultra-premium segmentteki cihazlarla yarışıyor. Bu segmentte Huawei Pura 70 Ultra, 163 puanla birinci sırada yer alırken, Pixel 9’un üst modeli Pixel 9 Pro XL ise 158 puanla ikinci sırada yer aldı. Pixel 9 ise 7. sıraya yerleşti. DXOMark, Pixel 9’un kamerasının, geniş dinamik aralık, doğru pozlama ve canlı renkler gibi özellikleriyle dikkat çektiğini belirtiyor. Bununla birlikte, Pixel 9 Pro XL'den farklı olarak, dijital zoom kullanması nedeniyle bu sıralamada yer aldı.

Pixel 9’un kamerası, premium segmentteki liderliğini kanıtlamakla kalmayıp küresel sıralamada da üst sıralarda yer almayı başardı. Bu Google’ın kamera teknolojisindeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.