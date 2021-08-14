Google Pixel Fold, Pixel 6'nın Özelliklerini Taşıyacak

Android 12 Beta kodlarında, Pixel Fold'u işaret ettiği düşünülen birtakım ipuçlarına rastlandı. Pixel Fold modelinin Pixel 6 veya Pixel 6 Pro'ya ait özelliklere sahip olabileceği söyleniyor.

Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile ilgili birçok bilgiyi paylaşmış olsa da Pixel Fold hakkında henüz elimizde bir bilgi mevcut değil. Teknoloji devi bu konuda herhangi bir açıklama yapıyor olmasa da Android 12 beta kodlarında Pixel Fold’u işaret ettiği düşünülen birtakım ipuçlarına rastlandı.

Bir mod geliştiricisi, kodlar arasında Oriole, Raven, Passport ve Slider adlı beş farklı cihaza rastladı. Bunlardan ilk ikisinin Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’nun kod adları olduğu bilinse de Slider’ın hangi cihaza işaret ettiği bilinmiyor; Passport’un ise Google Pixel Fold olduğu düşünülüyor.

Pixel Fold’da Tensor işlemcisine yer verilebilir:

Kodda bu isimlere, ‘g5123b’ adında bir Samsung modemiyle ilişkili olarak yer verilmiş. Bu pek açıklayıcı olmasa da aynı modemi kullanan telefonların işlemcilerinin de aynı olması muhtemel; yani Google Pixel Fold’da Pixel 6 serisinde kullanılacağı doğrulanan Tensor işlemcisine yer verilebilir.

Bu işlemci; kameralara, konuşma tanımaya ve daha fazlasına katkıda bulunabilecek yapay zekâ ve makine öğrenme süreçlerini hızlandırmak için tasarlandı. İşlemci, bir telefonda bulunabilecek en fazla donanım güvenliği katmanına da sahip.

Tensor, kamera performansını iyileştirme özelliği taşıyor:

Pixel Fold'da Tensor işlemcisine yer verilirse bu cihazın Pixel 6 veya Pixel 6 Pro ile aynı kameralara sahip olma ihtimali yüksek; zira bu işlemci, kameralardan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlayacak şekilde geliştirilmiş.

Pixel Fold’da Pixel 6 veya Pixel 6 Pro ile aynı kameralara yer verilirse cihazda bir ana lens, bir ultra geniş açılı lens ve bir d telefoto lens olmak üzere iki veya üç lensli bir kamera bulunacak. Kameraların özellikleri resmen açıklanmış olmasa da kamera konusunda ortaya iyi işler çıkaran Google’dan yine kaliteli kameralar bekleniyor.