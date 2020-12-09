Google’da anlık olarak nelerin aratıldığını takip edebildiğimiz, geçmişe yönelik raporlar görebildiğimiz Google Trendler aracı üzerinden, 2020’nin arama trendleri açıklandı. Genel olarak hemen hemen her kategoride koronavirüs salgının etkisini görmek mümkün.
Global arama listesine kıyasla Türkiye’deki genel aramada “koronavirüs” terimi zirvede değil. Onun yerine salgın nedeniyle hayatımıza giren uzaktan eğitimin sürdürüldüğü EBA platformu zirvede yer alıyor. Hemen ardından da bu yıl en az salgın kadar bireysel ve toplumsal gündemimizde yer tutan “Dolar kaç TL” araması yer alıyor, doğrudan “corona virüsü" şeklinde yapılan arama ise üçüncü sırada.
2020’de en çok yapılan Google aramaları (Türkiye):
- Genel aramalar:
- Dizi:
- Sadakatsiz
- Mucize Doktor
- Masumlar Apartmanı
- Sen Çal Kapımı
- Alev Alev
- İsimler:
- Fahrettin Koca
- Berat Albayrak
- Ebru Şallı
- Ellen Page
- Alaattin Çakıcı
- Kaybettiklerimiz:
- Kobe Bryant
- Pınar Gültekin
- Nur Yerlitaş
- Aytaç Yalman
- Aleyna Çakır
- Nasıl:
- HES kodu nasıl alınır
- Zoom programı nasıl kurulur
- 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır
- Uzaktan eğitim nasıl oluyor
- Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir
- Tarif:
- Ekmek
- Pide
- Aşure
- Çökertme kebabı
- Ramazan pidesi
Tüm kategorilerde açık şekilde koronavirüs salgının, gündelik hayatımıza etkilerini görüyoruz. Genel aramalarda eğitim ve ekonomiye yönelik aramalar dikkat çekiyor. Ardından özellikle Elazığ ve İzmir depremleri nedeniyle “deprem” araması dördüncü sırada yer alıyor. Son sırada ise eğitimden iş dünyasında yılın en çok kullanılan yazılımı “Zoom” yer alıyor.
İsimler listesinde ise salgının da etkisi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başı çekiyor. Hemen ardından Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ünlü manken Ebru Şallı, eşcinsel olduğunu açıklayan ABD’li aktör Ellen (Eliot) Page ve Alaattin Çakıcı dikkatleri çekiyor.
Kaybettiklerimiz köşesinde ise tüm dünyada olduğu gibi zirvede efsane basketbolcu Kobe Bryant var. Hemen ardından cinayete kurban giden Pınar Gültekin, hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş, koronavirüs nedeniyle vefat eden Aytaç Yalman ve yine, ne yazık ki cinayete kurban giden Aleyna Çakır yer alıyor.
Nasıl ve tarif kategorilerinde ise salgın ile birlikte hayatımıza giren uygulamaları, kısıtlamalar nedeniyle evde üretmemiz gereken ekmek ve pide gibi temel gıdaları listelerde görüyoruz.
2020’de boyunca Google’da en çok yapılan aramalar (Küresel):
- Genel aramalar:
- Coronavirus
- Election results (Seçim sonuçları)
- Kobe Bryant
- Zoom
- IPL (Hindistan Premier Ligi)
- Haberler:
- Coronavirus
- Election results (Seçim sonuçları)
- Iran
- Beirut (Beyrut)
- Hentavirus
- Aktörler:
- Tom Hanks
- Joaquin Phoenix
- Amitabh Bachchan
- Ricky Gervais
- Jada Pinkett Smith
- Atletler:
- Ryan Newman
- Michael Jordan
- Tyson Fury
- Tom Brady
- Mike Tyson
- Oyunlar:
- Among Us
- Fall Guys
- Valorant
- Genshin Impact
- The Last of Us 2
- Kayıplar:
- Kobe Bryant
- Naya Rivera
- Chadwick Boseman
- Sushant Singh Rajput
- George Floyd
- Şarkı sözleri:
- WAP
- Savage Love
- GOOBA
- Skechers
- Dynamite
- Filmler:
- Parasite
- 1917
- Black Panther
- 365 Dni
- Contagion
- İnsanlar:
- Joe Biden
- Kim Jong Un
- Boris Johnson
- Kamala Harris
- Tom Hanks
- Tarifler:
- Dalgona coffee (Dalgona kahvesi)
- Ekmek
- Sourdough bread (Ekşi mayalı ekmek)
- Pizza
- Lahmacun
- TV programları:
- Tiger King
- Big Brother Brasil
- Money Heist (La Casa de Papel)
- Cobra Kai
- The Umbrella Academy
Google'ın detaylı Trendler raporuna buradan ulaşabilir, ülke listesinden Türkiye ya da diğer ülkeleri seçebilir, görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.