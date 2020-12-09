Google, Trendler aracıyla 2020’nin en çok yapılan aramalarını açıkladı. Genel aramalar, dizi, isimler, kaybettiklerimiz, nasıl yapılır ve tarif şeklinde kategorilere ayrılan listelerde salgının hayatımıza etkisi çok dikkat çekiyor. Ancak zirvede “koronavirüs” değil, “EBA” sorgusu yer alıyor.

Google’da anlık olarak nelerin aratıldığını takip edebildiğimiz, geçmişe yönelik raporlar görebildiğimiz Google Trendler aracı üzerinden, 2020’nin arama trendleri açıklandı. Genel olarak hemen hemen her kategoride koronavirüs salgının etkisini görmek mümkün.

Global arama listesine kıyasla Türkiye’deki genel aramada “koronavirüs” terimi zirvede değil. Onun yerine salgın nedeniyle hayatımıza giren uzaktan eğitimin sürdürüldüğü EBA platformu zirvede yer alıyor. Hemen ardından da bu yıl en az salgın kadar bireysel ve toplumsal gündemimizde yer tutan “Dolar kaç TL” araması yer alıyor, doğrudan “corona virüsü" şeklinde yapılan arama ise üçüncü sırada.

2020’de en çok yapılan Google aramaları (Türkiye):

Tüm kategorilerde açık şekilde koronavirüs salgının, gündelik hayatımıza etkilerini görüyoruz. Genel aramalarda eğitim ve ekonomiye yönelik aramalar dikkat çekiyor. Ardından özellikle Elazığ ve İzmir depremleri nedeniyle “deprem” araması dördüncü sırada yer alıyor. Son sırada ise eğitimden iş dünyasında yılın en çok kullanılan yazılımı “Zoom” yer alıyor.

İsimler listesinde ise salgının da etkisi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başı çekiyor. Hemen ardından Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ünlü manken Ebru Şallı, eşcinsel olduğunu açıklayan ABD’li aktör Ellen (Eliot) Page ve Alaattin Çakıcı dikkatleri çekiyor.

Kaybettiklerimiz köşesinde ise tüm dünyada olduğu gibi zirvede efsane basketbolcu Kobe Bryant var. Hemen ardından cinayete kurban giden Pınar Gültekin, hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş, koronavirüs nedeniyle vefat eden Aytaç Yalman ve yine, ne yazık ki cinayete kurban giden Aleyna Çakır yer alıyor.

Nasıl ve tarif kategorilerinde ise salgın ile birlikte hayatımıza giren uygulamaları, kısıtlamalar nedeniyle evde üretmemiz gereken ekmek ve pide gibi temel gıdaları listelerde görüyoruz.

2020’de boyunca Google’da en çok yapılan aramalar (Küresel):

Genel aramalar: Coronavirus Election results (Seçim sonuçları) Kobe Bryant Zoom IPL (Hindistan Premier Ligi)

Haberler: Coronavirus Election results (Seçim sonuçları) Iran Beirut (Beyrut) Hentavirus

Aktörler: Tom Hanks Joaquin Phoenix Amitabh Bachchan Ricky Gervais Jada Pinkett Smith

Atletler: Ryan Newman Michael Jordan Tyson Fury Tom Brady Mike Tyson

Oyunlar: Among Us Fall Guys Valorant Genshin Impact The Last of Us 2

Kayıplar: Kobe Bryant Naya Rivera Chadwick Boseman Sushant Singh Rajput George Floyd

Şarkı sözleri: WAP Savage Love GOOBA Skechers Dynamite

Filmler: Parasite 1917 Black Panther 365 Dni Contagion

İnsanlar: Joe Biden Kim Jong Un Boris Johnson Kamala Harris Tom Hanks

Tarifler: Dalgona coffee (Dalgona kahvesi) Ekmek Sourdough bread (Ekşi mayalı ekmek) Pizza Lahmacun

TV programları: Tiger King Big Brother Brasil Money Heist (La Casa de Papel) Cobra Kai The Umbrella Academy



Google'ın detaylı Trendler raporuna buradan ulaşabilir, ülke listesinden Türkiye ya da diğer ülkeleri seçebilir, görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.