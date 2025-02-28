Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil versiyonu Grand Theft Auto V Enhanced'ı önyüklemeye açtı. Dileyen oyuncular, yeni sürümü bilgisayarlarına şimdiden yükleyebiliyorlar.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde GTA 5 oyuncularını ilgilendiren bir açıklama yapmıştı. Şirket, bundan bir süre önce PlayStation ve Xbox için yayımladığı GTA 5 güncellemesini şimdi de PC'lere getirecekti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, "Grand Theft Auto V Enhanced" olarak isimlendirdiği güncelleme için önyükleme sürecini resmen aktif etti. Dileyen oyuncular, Steam veya Rockstar Games Launcher uygulaması üzerinden Grand Theft Auto V Enhanced yüklemesini şimdiden yapabilecekler. GTA 5'i daha önce satın almış olan oyuncular, bu güncellemeye ücretsiz erişebilecekler.

Yeni sürüm, 4 Mart'ta yayımlanacak

Rockstar Games'in daha önce de açıkladığı üzere Grand Theft Auto V Enhanced, 4 Mart'ta erişime açılacak. Oyuncular, bu ücretsiz sürüme daha önceki ilerlemelerini aktarabilecekler. Bu arada; oyunun normal sürümünün Steam'de "GTAV Legacy" olarak yeniden isimlendirildiğini ve yapılan açıklamaya göre bu eski sürümün de desteklenmeye devam edeceğini söyleyelim.

Eğer siz de Grand Theft Auto V Enhanced güncellemesini hemen şimdiden yüklemek isterseniz, buradaki bağlantı üzerinden Rockstar Games Launcher'a, buradaki bağlantı üzerinden de Steam'e ulaşabilirsiniz.