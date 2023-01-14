26 Ocak tarihinde Hitman 3’e sahip olan oyuncular, oyuna yeni eklenecek ‘Freelancer’ modunu ücretsiz bir şekilde alabilecekler. Özellikleri neymiş gelin beraber bakalım.

Hitman, 2016 yılında yeniden yapılandırılarak yeni bir üçleme olarak oyuncuların karşısına çıkmış ve yeni haliyle de beğeni toplamayı başarmıştı. En son üçüncü oyunu çıkan Hitman için geçtiğimiz sene yeni bir eklenti paketi duyurulmuştu.

‘Freelancer Mode’ isimli bu eklenti için geliştirici IO Interactive, yeni bir fragman yayınladı ve modun oyuna geleceği tarihi de paylaştı. Gelin önce modun detaylarına bir göz atalım ardından çıkış tarihini öğrenelim.

Hitman 3 Freelancer Mode 26 Ocak’ta yayınlanıyor

Bu mod ile birlikte Hitman 3, tam bir sandbox oyunu oluyor. Freelancer modunda görevlerden önce Ajan 47 ile görev planlaması yapabileceksiniz ve kendi istediğiniz araç gereci seçebileceksiniz. Bir yönerge olmayacak ve sadece hedefinizin fotoğrafı olacak.

Haritadaki unsurlarla hangi eylemleri hangi sırayla gerçekleştireceğinizi siz belirleyeceksiniz. Hatta haritadaki NPC sivillerden hedef veya çevredeki nesneler hakkında bilgi bile toplayabileceksiniz.

Bu modun Hitman 3’e sahip olan oyuncular için yayınlanacağını da belirtelim. 26 Ocak tarihinde yayınlanacak olan modun fragmanını nasıl buldunuz? Mod hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.