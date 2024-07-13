Huawei ve Samsung'un 3'e katlanan akıllı telefon yarışında artık yeni bir yarışmacı var: Honor.

Katlanabilir telefonların geçici bir heves olmadığı ve hemen her firmanın kendi ürün gamına bir katlanabilir telefon eklediği şu günlerde, üçe katlanabilen akıllı telefon üretmek için de yarış devam ediyor. Samsung ve Huawei'den birinin bu tür modelleri ilk geliştiren firma olması bekleniyor. Şimdi bu yarışa Honor da katılıyor.

Honor'un Magic V3 modelini tanıtmasının ardından firmanın CEO'su Zhao Ming basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bu görüşmede Ming, firmanın katlanabilir ürünler için yaratıcı yöntemler üzerinde çalışmaya başladığını ve yeni patentler üzerinde çalıştığını ifade etti. Honor'un hâlihazırda üçe katlanan ya da kaydırılabilen telefon patentleri olduğunu da ifade etti.

Honor bu yıl ilk katlanabilir modelini tanıtmıştı

,

Honor bu yıl ilk yatay katlanabilir modeli olan Magic V Flip'i tanıtmıştı. Cihaz bugüne kadarki en büyük ekrana sahip olmasıyla dikkatleri çekmişti. Ayrıca cihazın yeni kullanım şekilleri de dikkat çekmişti.

Görünüşe göre Honor, üçe katlanır telefonu gibi pek çok yeni ürünü yakında tanıtacak ancak bu ürünlerin bu yıl mı yoksa 2025'te mi tanıtılacağı bilinmiyor. Daha önce Huawei'nin de üçe katlanır akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı ifade edilmişti. Bu telefonlardan biri de Z şeklinde katlanan 10 inçlik bir modeldi.