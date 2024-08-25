Honor Magic 7 Pro'nun Özellikleri Lansman Öncesi Ortaya Çıktı

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Honor Magic 7 Pro'nun bu yıl kasım ayında duyurulması beklenirken cihazın özellikleri de ortaya çıktı.

Honor Magic 7 serisi için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında tanıtılması beklenen Honor Magic 7 serisi, Magic 6'da olduğu gibi Magic 7 Pro, Magic 7 Ultimate ve Magic 7 RSR Porsche Design gibi modelleri içerecek. 

Bu modellerden Magic 7 Pro'nun özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı. Çin'in sosyal medya platformlarında ortaya çıkan bilgiler, telefonun tüm özelliklerini ortaya koymuş oldu. Ayrıca cihazın arkasının nasıl gözükeceği de belli oldu. 

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İşte Honor Magic 7 Pro'nun özellikleri

Ekran 6,82 inç 2K çift katmanlı OLED ekran, dört tarafı kavisli kenarlar, 120Hz yenileme hızı
Teknoloji 8T LTPO teknolojisi, yeni nesil Kunlun Glass ekran koruması
İşlemci Snapdragon 8 Gen 4
Depolama UFS 4.0
RAM LPDDR5X
Ön Kamera 50 megapiksel, 3D derinlik algılama özellikli
Arka Kamera
  • 50 megapiksel ana sensör (OmniVision OV50H)
  • 50 megapiksel ultra geniş açı lens
  • 50 megapiksel periskop telefoto lens IMX882 veya 200 megapiksel Samsung HP3 sensör teknolojisi
Batarya 5.800mAh, üçüncü nesil Qinghai Lake batarya teknolojisi
Şarj 100W kablolu, 66W kablosuz hızlı şarj
Ekstra Özellikler Ultrasonik parmak izi ve 2D yüz tanıma, Honor'ın geliştirilmiş göz koruma 3.0 teknolojisi, Uydu iletişim desteği
IP Sertifikası IP68/69 suya dayanıklılık
Çip ve motor C1+ RF çip, E1 verimlilik çip ve x-axis lineer motor

Elbette ki bu özellikler şimdilik söylenti seviyesinde ve bu özelliklerin lansmanla farklı olduğunu görebiliriz.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/08/25/honor-magic-7-pro-full-specifications-leaked-before-november-launch/
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