Huawei, Dünyanın İlk '5G Wi-Fi' Cihazını Duyurdu

Huawei'nin kesintisiz 5G bağlantı desteği sunan "5G Wi-Fi" cihazı duyuruldu. Bu ürün, tüketicilerin USB Type-C veya Wi-Fi aracılığıyla 5G bağlantısı kullanmasını sağlıyor. Ürün aralık ayında piyasaya sürülecek.

Huawei, düzenlediği lansmanla yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji firması tablet, akıllı hoparlörü ile beraber dünyanın ilk 5G WiFi dağıtıcısını da duyurdu. İki model olarak duyurulan Huawei 5G WiFi, 8000mAh kapasiteli "Pro" sürümü ve 4000mAh olan standart modeli ile duyuruldu.

İki 5G dağıtıcısı da 7nm Balong 5000 5G yongası ile çalışıyor. Huawei’nin 5G dağıtıcıları, 1.64Gbps hızına kadar yükseltecek NAS/SA çift modlu 5G ağlarını destekliyorlar.

İki 5G dağıtıcısında da ağla ilgili bilgilerin gösterilmesi için 1.45 inç bir ekran bulunuyor. Aynı zamanda ağı otomatik olarak sabit bir ağ bağlantısı sağlamak için iki modelde yapay zeka ile çalışan akıllı ağ anahtarı kullanıyor.

Dünyanın ilk 5G WiFi dağıtıcısı olacak cihazların 8000 mAh'lik Pro sürümü 148mm x 72mm x 12mm ölçülerine ve 280g ağırlığa sahip. 4000mAh olan model ise 148mm x 72mm x 12mm ölçülerine ve 180 g ağırlığa sahip durumda. Pro sürüm 40W şarjı desteklerken, standart sürüm 22.5W şarjı destekliyor. Ayrıca bu cihazlar tersine şarj özelliği ile powerbank olarak da kullanılabiliyor.

Huawei 5G WiFi’nin Fiyatı

Huawei 5G Wifi ve 5G WiFi Pro, siyah ve seramik beyaz renkleri ile duyuruldu. Huawei 5G WiFi Pro 312 dolar (yaklaşık 1800 TL) fiyatla, 5G WiFi ise 241 dolar (yaklaşık 1390 TL) fiyatla kullanıcılara sunuldu. Huawei’nin 5G dağıtıcıları, ön siparişlerin ardından 10 Aralık’ta satışa sunulacak.