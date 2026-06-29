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Yeni Mac Studio Bekleyenler Buraya: İki Yıl İçinde İki Yeni Mac Studio Gelecek!

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Apple önümüzdeki iki yıl içinde iki yeni Mac Studio'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni Mac Studio Bekleyenler Buraya: İki Yıl İçinde İki Yeni Mac Studio Gelecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple'ın performans canavarı Mac Studio serisi çok yakında yeni işlemcilerle yenilenecek.

Eğer yeni bir Mac Studio alma planınız varsa yeni M5 Ultra’dan gücünü alacak Mac Studio’ları beklemeyi tercih edebilirsiniz. Tabii bütçeniz uygunsa...

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Yeni Mac Studio Bekleyenler Buraya: İki Yıl İçinde İki Yeni Mac Studio Gelecek!
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M5 Ultra’lı Mac Studio 2026 bitmeden gelecek

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Apple cephesinden gelen ilk büyük haber bu yılın sonlarına doğru netleşecek. Şirket, mevcut tasarım çizgisini hiç bozmadan, Mac Studio’yu yeni işlemcilerle yenilemek istiyor.

2026 yılı bitmeden vitrine çıkması beklenen yeni Mac Studio, gücünü doğrudan yeni nesil M5 Ultra işlemcisinden alacak. Dışarıdan bakıldığında belki aynı şık ve sade metal kutuyu göreceğiz ama iş render almaya ya da kod derlemeye geldiğinde bu cihaz tam bir canavara dönüşecek.

Asıl yenilik birkaç yıl sonra

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Asıl büyük ve heyecan verici değişim ise biraz daha ileriye, yani 2028 yılına uzanıyor. Geçtiğimiz hafta aktardığımız iddialara göre Apple, M6 serisini atlayarak doğrudan M7’ye geçmeyi planlıyor. M7 Ultra da bu yeni serinin göz bebeği işlemcilerinden olacak ve 2028 yılında gelecek Mac Studio’nun doğrudan kalbinde yer alacak.

Bu devasa gücün bilgisayarı tabiri caizse eritmemesi için de Apple mühendisleri kolları sıvamış durumda. Yeni nesil Mac Studio, tamamen yeniden tasarlanmış bir soğutma sistemi ile gelecek. Yani cihaz en ağır yapay zekâ işlemlerinde bile yüksek performans verecek ve herhangi bir ısınma sorununun da önüne geçilecek.

Peki sizin yeni bir Mac Studio’dan en büyük beklentiniz nedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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YORUMLAR

(1)
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MURAT DEMİRKAYA 48 dakika önce
geliyor mu gelmekte olan bekliyoruz. Bir yazılımcı olarak teknolojik ürünleri yakından takip ediyorum
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
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