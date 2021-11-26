İlk Kez Bir Telefon AnTuTu'da 1 Milyon Puan Aldı

AnTuTu'da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. İlk kez bir akıllı telefon, 1 milyon puanın üzerine çıkmayı başardı. Söz konusu rekor, bugüne kadarki en iyi sonuçtan en az yüzde 20 iyi.

Zaman zaman çeşitli tartışmalarla gündeme geliyor olsa da akıllı telefon performans testleri konusunda hala en popüler platformlardan bir tanesi olan AnTuTu'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir akıllı telefon, performans testinde 1 milyon puanın üzerine çıkmayı başardı. Bugüne kadarki tüm rekorları alt üst eden cihaz, Realme'ye ait.

AnTuTu'da 1 milyon 25 bin 215 puan almayı başaran akıllı telefon, "RMX3301" model koduna sahip. Bu model kodu, Realme'nin bugüne kadar bahsettiği bir cihaz değil. Ancak şirketin 2022'nin ilk dönemleri için üzerinde çalıştığı bir amiral gemisi olduğu biliniyor. Çok büyük bir ihtimalle "GT Pro 2 5G" olarak isimlendirilecek akıllı telefon, AnTuTu'nun yeni kralı olmuş durumda. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

İşte o AnTuTu testi sonuçları

Realme GT Pro 2 5G'nin bu denli yüksek puan alabilmesinin bir numaralı sebebi, sahip olduğu işlemci. Bu akıllı telefon, Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi telefonlar için hazırladığı Snapdragon 898 ile çalışıyor. Daha önce bazı test platformlarında karşımıza çıkan işlemci, akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor. Çünkü AnTuTu'da şimdiye kadar kaydedilmiş olan en yüksek puan, 858 bin 734'tü ve Nubia Red Magic 6'ya aitti. Yeni test, Snapdragon 898'in yüzde 20 civarında daha iyi performans sunduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Realme'nin yaklaşan amiral gemisi telefonu, sızdırılan bilgiler ışığında şu teknik özelliklere sahip olacak: 6,51 inç FHD + AMOLED ekran, 125 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya, 50 MP ana arka kamera ve Android 11 tabanlı Realme UI 3.0 arayüzü. Sızdırılan bilgilerinin ne kadar gerçek olduğu, lansman etkinliğinde belli olacak...