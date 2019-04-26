Intel Hisseleri 11 Yılın En Düşük Seviyesine İlerliyor

Intel hisseleri bugün öğleden sonra %10'dan fazla düşüş gösterdi ve şirket, son 10 yılda en büyük tek günlük düşüşlerden birini yaşadı.

Piyasa verilerine göre en son 29 Eylül 2008'de bu kadar kötü bir tablo çizen Intel'in hisseleri, günü başladığı seviyenin %10,1 altında tamamlamıştı. O tarihten beri ilk defa bu seviye geçilebilir.

Hisse fiyatlarındaki düşüş, Intel'in bakış açısıyla yakından alakalı gibi görünüyor. Şirketin CEO'su gelecekte pazar koşulları için iyileşme öngörmelerine rağmen daha temkinli bir bakış açısıyla hareket ettiklerini söyledi.

Intel'in kazanç tahmini Wall Street tahminlerinin de altında görünüyor. Şirket, analistlerin tahminlerinden daha dik bir düşüş yaşıyor. En iyi CPU üreticilerinden biri olan ve yakın zamanda işlemciden ayrı olarak GPU üretmesi beklenen Intel'in bu düşüşü yaşaması dikkat çekici.

Moore Yasası'na göre transistör sayısının her 24 ayda bir 2 katına çıktığı düşüncesi, Intel tarafından da benimseniyordu. Ancak bu konudaki ilerleme oranı, son on yılda oldukça yavaşladı. Intel'in geciken ve sorunlu 10 nm CPU'su şu anda iki yıl gecikmiş durumda. Bu durumun yanı sıra Intel'in geçen yıl beklenenden yüksek gelirleri göz önüne alındığında, bu yılki gelir tahminlerinin azalacağı söylenebilir.