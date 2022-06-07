Apple'ın Gözünüzden Kaçırmış Olabileceğiniz Yeni Özellikleri

WWDC 2022 etkinliğinin ilk gününde büyük duyurulara imza atan Apple'ın gözünüzden kaçmış olabilecek bazı duyurularını sizler için listeledik. Gelin, Apple ekosistemine gelecek bazı önemli yeni hizmetlere ve ürünlere bakalım.

Apple, her yıl merakla beklenen WWDC etkinliğinin 2022 ayağını geçtiğimiz gün başlattı. 6 - 10 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan etkinliğin ilk gününde her zamanki gibi Apple’ın yeni ürün ve hizmetleri tanıtıldı. iOS 16, macOS Ventura, yeni MacBook Air ve Pro modelleri bu ürünler arasında yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren canlı yayın, elbette pek çok kişinin de gözünden kaçabilecek duyurulara ev sahipliği yaptı. İşte bu yazımızda, Apple’ın birçok kişinin gözünden kaçırmış olabileceği yeni özelliklerine değineceğiz. Gelin, listemize geçelim.

Apple’ın kaçırmış olabileceğiniz yeni özellikleri ve duyuruları:

iPhone mesajları gönderildikten sonra silinip düzenlenebilecek:

iOS 16 ile birlikte iPhone’lara gelecek en kullanışlı özelliklerden birisi, Mesajlar uygulamasında gönderilen mesajların silinebilmesi olacak. Kullanıcılar, bir mesajı gönderdikten sonraki 15 dakika içinde mesajı hem alıcı hem de kendilerinden silebilecekler. Bununla birlikte aynı süre içinde gönderilen mesajlar da yeniden düzenlenebilecek. Mesaj, düzenlemenin ardından alıcıda da düzenlenmiş bir şekilde gözükecek.

Watch Series 3’e veda ettik:

Apple, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Apple Watch Series 3 için kullanıcılarını üzecek bir haber de paylaştı. Yeni watchOS 9 işletim sisteminin ne yazık ki sadece Apple Watch Series 4 ve sonraki modeller tarafından destekleneceği paylaşıldı. Yani teknik olarak Apple Watch Series 3’ün desteğini kesmiş oldu.

iPhone’lar, MacBook kamerası olarak kullanılabilecek:

Apple, etkinlik sırasında hem iPhone hem de Mac sahiplerini heyecanlandıran bir duyuruya da yer verdi. Şirket, iPhone’ların tamamen kablosuz bir şekilde MacBook için kamera olarak kullanılabileceğini paylaştı. Bu özellikte Mac, yakınında iPhone tespit ettiğinde herhangi bir konferans uygulamasında iPhone’un kamera olarak kullanılabilmesine izin verecek.

Apple’dan iPhone’u kamera olarak Mac’e yerleştirmenizi sağlayacak aparat:

Yukarıdaki özellikle birlikte şirket, iPhone’ların Mac’lere kolay bir şekilde kamera olarak yerleştirilmesi için de bir aparat üzerinde çalıştığını duyurdu. Tanıtımda da gördüğümüz bu aparat için Belkin ile çalışıldığı açıklanırken, aparatın bu yılın ilerleyen günlerinde satışına

başlanacağını paylaştı.

AirPods’lar kulak şeklinize göre ses kalitesini ayarlayacak:

Apple’ın yeni duyuruları arasında iPhone’lar için farklı bir işlev de yer aldı. Etkinlikte gösterilen detaylara göre iPhone’lar, kulağınızı tarayarak Personalized Spatial Audio (Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses) özelliğini aktifleştirebilecek. Tabii bunun için şirketin TrueDepth kamerasına sahip iPhone’ların, yani iPhone X ve üzeri modellerin kullanılması gerekiyor.

WWDC 2022'yi sizlere canlı bir şekilde aktarmıştık: