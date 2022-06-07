iOS 16 ve macOS Ventura Duvar Kağıtları [İndir]

Apple'ın yeni nesil işletim sistemleri iOS 16 ve macOS Ventura'nın yüksek çözünürlüklü resmi duvar kağıtları paylaşıldı. Yeni duvar kağıtları ile on binlerce lira vermeden sahip olduğunuz cihazlara MacBook ya da iPhone havası katabilirsiniz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geliştirici konferansı WWDC 2022'nin ilk gününde çok önemli duyurular yaptı. Şirket tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura, yenilenen Apple CarPlay, M2 işlemci ve M2 işlemcilerle çalışacak Macbook Pro ve Macbook Air tanıtıldı.

Apple, yeni işletim sistemlerinde daha çok performans ve işlevsellik üzerine yoğunlaştı. Ancak hem iOS 16 hem de macOS Ventura için bazı görsel yenilikler de kullanıcıların beğenilerine sunuldu. Örneğin yepyeni duvar kağıtları. Tanıtımın hemen ardındansa bu yeni duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonları servis edildi.

İşte iOS 16 için sunulan yeni duvar kağıtları

Apple, iOS 16 ile birlikte tabiki macOS Ventura için de yeni duvar kağıtları tasarladı. İki işletim sisteminin duvar kağıtları hem dil hem renk paleti olarak birbirine yakın sayılabilir.

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Apple, yeni işletim sistemlerinin geliştirici beta sürümlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Hal böyle olunca da yukarıda gördüğünüz duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonları servis edilebildi.

Eğer iOS 16 için hazırlanan yeni duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonlarına ulaşmak isterseniz burada, macOS Ventura için hazırlanan yeni duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonlarına ulaşmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.