iPhone 13'ün Şimdiye Kadarki En Net Fotoğrafı Sızdırıldı

Eylül ayında duyurulması muhtemel iPhone 13 ailesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İnternete sızdırılan bir iPhone 13 prototipi, telefonun Rose Gold renk seçeneği ile piyasaya sürüleceğini ortaya koydu. Ancak hangi versiyon ya da versiyonların Rose Gold renk ile satın alınabileceği net değil.

Ağustos ayının sonunu yaşamakta olduğumuz şu günlerde, Apple hayranlarının içleri kıpır kıpır. Zira şirket, çok büyük bir ihtimalle eylül ayı içerisinde bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında da "iPhone 13" ailesini tanıtacak. Lansman yaklaşırken Apple'ın yeni akıllı telefonları ile ilgili sızıntı kazanı da iyiden iyiye kaynamaya başlamış durumda.

Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, iPhone 13 ailesinin sahip olacağı pek çok özelliği zaten açığa çıkardı. Gelen son bilgiler ise iPhone 13 ailesine yeni bir renk seçeneğinin ekleneceğini gözler önüne seriyor. Üstelik Apple hayranları, bu renk seçeneğine zaten alışkınlar. Ortaya çıkan bir prototip fotoğraf, Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisinin, Apple için ikonik bir renk olan Rose Gold ile satın alınabileceğini gözler önüne seriyor.

İddialara göre iPhone 13'ün Rose Gold renk seçeneği böyle görünecek

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 13 ailesinin dört modelden oluşacağını ve bu modellerin iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak karşımıza çıkacağını gözler önüne sermişti. Yaşanan son gelişme, bu modellerden bir ya da birkaç tanesinin Rose Gold ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre iPhone 13 ailesi, A15 Bionic işlemciyle gelecek. Wi-Fi 6E gibi yeni nesil teknolojileri destekleyecek akıllı telefonun kamera konusunda önemli yeniliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Öte yandan Apple, bu kez ekran tasarımı konusunda da değişikliğe gidebilir. Edinilen bilgilere göre 120 Hz tazeleme oranıyla gelecek ekranın önceki serilere göre nispeten küçük bir çentikle gelmesi muhtemel görünüyor.

Eğer Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 13 modeli ile ilgili hazırladığımız detaylı içeriğimize ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.