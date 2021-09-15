iPhone 13 Sonrası Eski iPhone’ların Fiyatları Nasıl Değişti?

Apple, iPhone 13 lansmanını resmen gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaların en dikkat çeken yanı, yüksek fiyat beklentilerinin boşa çıkmasıydı. Peki bu durum, iPhone 12, iPhone SE ve iPhone 11'e nasıl yansıdı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam saatlerinde merakla beklenen lansman etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlik kapsamında iPhone 13'e ek olarak yeni iPad ve yeni Apple Watch Series 7'yi de duyurdu. Etkinliğin en çok sürpriz yaşatan üyesi hiç şüphesiz iPhone 13'ün fiyatlarıydı. Çünkü yurt dışı için fiyat sızıntıları, telefonun fiyatının daha yüksek olacağını işaret ediyordu. Ancak böyle bir şey olmadı. Hal böyle olunca da daha önce yaptığımız fiyat hesaplamaları da boşa çıkmış oldu.

Apple'ın açıkladığı rakamlara göre iPhone 13 almak isteyen bir tüketici, 10.999 TL ila 22.999 TL arasında ödeme yapmak durumunda olacak. Peki bu durumda, geçtiğimiz yıllarda duyurulan iPhone modellerinin fiyatları nasıl oldu? Normal koşullarda yeni bir ürün piyasaya sürüldüğünde, eski modeller değer kaybeder. Peki bu durum Apple için de geçerli mi? Şimdi sizlere, web archive üzerinden edindiğimiz fiyatlarla iPhone SE, iPhone 11 ve iPhone 12 ailesinin lansman öncesi ve sonrası fiyatlarından bahsedeceğiz.

iPhone SE'ye zam gelirken, diğer modellerde fiyat düşmesi yaşanmadı

Apple'ın lansman öncesi ve sonrası fiyatlarına bakmadan önce, web archive için genel bir bilgilendirme yapalım. İnternet üzerindeki tüm sitelerin ekran görüntülerini alan web archive, internet dünyasının en büyük veri tabanını oluşturuyor. Bu sistem sayesinde bir internet sitesinin günler ve hatta aylar öncesindeki hallerine bile doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Yaptığımız kontroller ise iPhone SE'nin lansmandan sonra zamlandığını, iPhone 11 ve iPhone 12'de ise herhangi bir fiyat değişimi olmadığını görüyoruz. Dilerseniz hemen, o fiyatlara yakından bakalım.

iPhone 11'de fiyat değişimi olmadı

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, iPhone 11'in 29 Temmuz'daki başlangıç fiyatı; 7.999 TL'ydi. Yaptığımız son kontrollerde, iPhone 11'in fiyatının hala 7.999 TL'den başladığını görüyoruz.

Not: Web archive, iPhone 11'in satış sayfasının ekran görüntüsünü en son, 29 Temmuz'da almış durumda. Bu yüzden daha güncel bir tarihteki fiyatı veremiyoruz. Ancak bu bir şey değiştirmiyor çünkü iPhone 11, lansmandan bir gün önce de aynı fiyata sahipti.

iPhone SE'nin başlangıç fiyatı, 500 TL zamlandı

Web archivede 8 Eylül'de alınan ekran görüntüsü, iPhone SE'nin başlangıç fiyatının 5.299 TL olduğunu gösteriyor. Ancak Apple'ın internet sitesinin güncel hali, bu akıllı telefona 500 TL gibi azımsanamayacak bir tutarda zam yapıldığını gözler önüne seriyor. Zira yaptığımız kontrollerde, bu akıllı telefonun güncel başlangıç fiyatının 5.799 TL olduğunu görüyoruz.

iPhone 12 fiyatları da sabit kaldı

iPhone 12 için 12 Eylül'de alınmış ekran görüntüsü, bu akıllı telefonun lansman öncesi fiyatının 10.999 TL'den başladığını ortaya koyuyor. iPhone 12 mini içinse 9.999 TL'lik bir fiyatın varlığını görüyoruz. Şimdi yaptığımız kontrollerde de bu fiyatlar sabit bırakılmış durumda. Bu durumda iPhone 12'yi satın almak isteyen bir tüketici, birkaç saatlik uzun kullanım imkanı, daha iyi kamera ve işlemci için iPhone 12 yerine iPhone 13'ü tercih edebilir gibi görünüyor. Zira arada aman aman fiyat farkı olmadığını söyleyebiliriz.

Peki, iPhone 13 alınmalı mı alınmamalı mı?