Utanmasa Cüzdana Sığacak: iPhone 17 Air'in İnceliği Kanlı Canlı Karşımızda [Video]

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Utanmasa Cüzdana Sığacak: iPhone 17 Air'in İnceliği Kanlı Canlı Karşımızda [Video]
iPhone 17 Air'in inanılmaz inceliği ve tasarımı, yayımlanan yeni bir videoda daha gözler önüne serildi.

Apple'ın bu yılın sonbahar aylarında piyasaya süreceği, inceliğiyle ön plana çıkan iPhone 17 Air; yalnızca 5,5 mm kalınlığıyla Apple’ın bugüne kadarki en ince akıllı telefonu ünvanının peşinde.

Unbox Therapy'den Lewis Hilsenteger'in paylaştığı yeni kalıplar, merakla beklenen telefonun şıklığını ve ne kadar ince olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

iPhone 17 Air'in tasarımının yer aldığı video:

İnce tasarım etkileyici olsa da Hilsenteger cihazın dayanıklılığı hakkında bazı problemler olacağını düşünüyor. Gelen raporlara göre ise Apple’ın bu konuda önlem aldığı ve iPhone 17 Air’de titanyum ve alüminyum karışımı bir kasa kullanarak iPhone 6 Plus'da yaşadığı “bendgate” kabusunu tekrar yaşamayacağı belirtiliyor.

Apple, cihazın kırılganlığını en aza indirmek amacıyla ekran boyutunu 6,6 inç ile sınırlandırmış durumda. Başlangıçta 6,9 inçlik daha büyük bir ekran planlansa da bu fikrin tam da "bendgate" yüzünden iptal edildiği düşünülüyor.

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Peki sizce iPhone 17 Air başarılı olabilecek mi? Bu kadar ince bir telefon kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/04/22/iphone-17-air-thinness-video/
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