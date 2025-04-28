Sızdırılan bir fotoğraf, iPhone 17 Air'a hiç olmadığı kadar net bir şekilde bakmamızı sağlıyor.

Apple, eylülde tanıtacağı iPhone 17 serisinde büyük bir yenilik yaparak Plus model yerine “iPhone 17 Air” isimli yepyeni bir telefonu bizlerle buluşturacak. Bu telefonun ana odağı, ultra ince tasarımla gelecek olması.

iPhone 17 Air’ın tasarımıyla ilgili şimdiye kadar sızan birçok görüntü görmüştük. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Sızınıtlarıyla bilinen Majin Bu, iPhone 17 Air’a şimdiye kadarki en net bakışı atmamızı sağladı.

iPhone 17 Air böyle gözükebilir

Muhtemelen bir makete ait olan görsele baktığımızda şimdiye kadarki tüm sızıntıların doğrulandığını görüyoruz. Cihazın arka tarafında inceliği korumak için tekli kamera kurulumu yer alıyor.

Ayrıca Google Pixel telefonlara benzeyen, pil şeklinde soldan sağa uzanan kamera adası da görülebiliyor. Flaş en sağa yerleştirilirken 48 MP’lik ana kamera en sol tarafta konumlandırılmış. Şimdiye kadar çıkan görsellerde de benzer bir tasarım vardı.

iPhone 17 Air’da 5,5 mm’lik bir kalınlık beklediğimizi söyleyelim. Bu onu, şimdiye kadarki en ince iPhone yapacak. Daha önce bu unvan 6,9 mm’lik iPhone 6’ya aitti. Yani onunla bile arada ciddi bir fark olacak diyebiliriz. iPhone 17 Air hakkında bilinen her şeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 Air’ı alır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.