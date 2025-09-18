Tümü Webekno
iPhone 17 Serisi Pil Ömrü Testine Girdi (Apple'ın Açıkladığı Sonuçlar Ne Kadar Doğru?)

Tom's Guide tarafından yayımlanan yeni pil ömrü testinde iPhone 17 serisinin belirli koşullar altında ne kadar uzun süre dayanıklı olduğu ölçüldü.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın yeni iPhone 17 serisinin pil ömürleri Apple tarafından kıyaslanmış olsa da telefonlar raflardaki yerini almadan önce Tom’s Guide tarafından yeni bir karşılaştırma yayımlandı.

Yapılan pil karşılaştırması testinde iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in 5G’de düzenli olarak yapılan web taraması sırasında ne kadar dayanabildiği ölçüldü. Sonuçlar, özellikle üst segmentteki Pro Max’in farkını bir kez daha ortaya koydu.

iPhone 17 Pro Max, iPhone Air'den %44,5 daha uzun pil ömrüne sahip

iPhone 17

Testte iPhone Air 12 saat 2 dakika, iPhone 17 ise 12 saat 47 dakika dayanırken; iPhone 17 Pro 15 saat 32 dakikayla çıtayı yükseltti. iPhone 17 Pro Max ise bu süreyi 2.5 saat uzatarak 17 saat 54 dakika pil ömrüyle zirveye yerleşti.

Sonuçları Apple’ın resmî verileriyle kıyasladığımızda hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin açıkladığı offline video oynatma sürelerinde iPhone Air 27 saat, iPhone 17 30 saat, iPhone 17 Pro 33 saat ve iPhone 17 Pro Max 39 saatlik dayanıklılık sunuyordu. Bu da kâğıt üzerinde Pro Max’in Air’e göre %44,5 daha fazla pil performansı sunduğunu gösteriyor.

Elbette bu testler, günlük kullanım alışkanlıklarını birebir yansıtmıyor çünkü kimse telefonunu günlerce sadece web taraması ya da video oynatmaya ayırmıyor ancak bu ölçümler, kullanıcıların beklentilerini şekillendirmesi açısından oldukça önemli.

